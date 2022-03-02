Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Харківській області змінили тривалість комендантської години

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Харківській області змінили тривалість комендантської години

Вона стала меншою на дві години.

У Харківській області, обласний центр якої потерпає від потужних обстрілів, змінили терміни комендантської години.

Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

Комендантська година розпочнеться на Харківщині о 18.00 год. Триватиме до 6.00 ранку. 
До слова, вона діяла від 22:00 до 06:00,але від 28-го лютого її подовжили: від 16:00 до 06:00.

Жителям у комендантський час заборонено пересуватися містом як пішки, так і на транспортних засобах.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація