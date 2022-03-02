У Харківській області змінили тривалість комендантської години

Вона стала меншою на дві години.

У Харківській області, обласний центр якої потерпає від потужних обстрілів, змінили терміни комендантської години.

Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

Комендантська година розпочнеться на Харківщині о 18.00 год. Триватиме до 6.00 ранку.

До слова, вона діяла від 22:00 до 06:00,але від 28-го лютого її подовжили: від 16:00 до 06:00.

Жителям у комендантський час заборонено пересуватися містом як пішки, так і на транспортних засобах.