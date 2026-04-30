Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
1 хв

Удар по Орську: дрони ЗСУ дістали до цілі за тисячі кілометрів від фронту

За останні дві доби Сили оборони уразили НПЗ в Орську, гелікоптери та командні вузли й ворожі склади на окупованих територіях і в Росії.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Пожежа в Орську: ЗСУ уразили критичний об'єкт у глибокому тилу ворога

Сили оборони 29 квітня та в ніч проти 30 квітня уразили низку критично важливих об’єктів росіян Серед ключових цілей — нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез» у далекому Орську, що в Оренбурзькій області РФ поблизу кордону з Казахстаном.

Про це передає Генеральний штаб ЗСУ.

На нафтопереробному заводі в Орську зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства.

Орськ на мапі

Зазначається, що цей завод безпосередньо задіяний у забезпеченні російської армії. Він випускає понад 30 видів нафтопродуктів — бензини, дизельне пальне, авіаційний гас тощо. Проєктна потужність переробки — 6,6 млн тонн нафти на рік.

Інші цілі

  • У районі населеного пункту Бабки (Воронезька обл. РФ) уражено ворожі гелікоптери Мі-28 та Мі-17.

  • Українські воїни також уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у районі Олександрівки Запорізької обл.

  • Уражено також пункт управління артилерійської бригади противника в Лисичанську (окупована Луганська обл.).

  • Уражено склад боєприпасів у районі Кременівки (окупована частина Донецької обл.)

  • Уражено місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, що в російському місті Перм, за 1500 км від українського кордону, знову пролунали вибухи. Окрім того, в Пермському краї продовжує горіти атакована напередодні нафтоперекачувальна станція.

