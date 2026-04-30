- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 357
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар по Орську: дрони ЗСУ дістали до цілі за тисячі кілометрів від фронту
За останні дві доби Сили оборони уразили НПЗ в Орську, гелікоптери та командні вузли й ворожі склади на окупованих територіях і в Росії.
Сили оборони 29 квітня та в ніч проти 30 квітня уразили низку критично важливих об’єктів росіян Серед ключових цілей — нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез» у далекому Орську, що в Оренбурзькій області РФ поблизу кордону з Казахстаном.
Про це передає Генеральний штаб ЗСУ.
На нафтопереробному заводі в Орську зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства.
Зазначається, що цей завод безпосередньо задіяний у забезпеченні російської армії. Він випускає понад 30 видів нафтопродуктів — бензини, дизельне пальне, авіаційний гас тощо. Проєктна потужність переробки — 6,6 млн тонн нафти на рік.
Інші цілі
У районі населеного пункту Бабки (Воронезька обл. РФ) уражено ворожі гелікоптери Мі-28 та Мі-17.
Українські воїни також уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у районі Олександрівки Запорізької обл.
Уражено також пункт управління артилерійської бригади противника в Лисичанську (окупована Луганська обл.).
Уражено склад боєприпасів у районі Кременівки (окупована частина Донецької обл.)
Уражено місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря.
Масштаби завданих збитків уточнюються.
Нагадаємо, що в російському місті Перм, за 1500 км від українського кордону, знову пролунали вибухи. Окрім того, в Пермському краї продовжує горіти атакована напередодні нафтоперекачувальна станція.