- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 306
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну накриває похолодання: синоптики попередили про сніг та дощі (мапа)
Це найхолодніші дні, а далі тепло помірно наростатиме.
В Україні у четвер, 19 березня, хмарно. Крім півдня та крайнього заходу, місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні 19 березня
Вночі та вранці на північному сході країни та в більшості центральних областей подекуди туман.
Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; на південному сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.
Погода у Києві та області
У Києві та Київській області 19 березня очікується хмарна погода. Місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, зазначає Укргідрометцентр у Facebook.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.
По області — вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.
Коли прийде потепління
Найближчими днями буде прохолодно, одягайтеся тепліше, сьогодні-завтра — найхолодніше, а потім потроху теплішатиме.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
«А якраз від 23-го березня температура повітря відчутно підвищиться», — наголосила синоптикиня.
«На мапі прогнозу на 19-го березня видно, наприклад, холодний фронт (синя лінія із „колючками“), шматочки теплих фронтів (червона лінія із півсферами) і фронт оклюзії (бузковий колір із „колючками“ та півсферами одночасно, над Атлантикою)», — пояснила Діденко.