Укрaїнa
784
1 хв

Вбивство таксиста з України в США: поліція заарештувала двох підозрюваних-підлітків

Правоохоронні органи США наразі проводять слідчі дії щодо встановлення обставин злочину та участі кожного із фігурантів у цьому кримінальному інциденті.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Поліція США

Поліція США / © Associated Press

У Клівленді (США) заарештували двох 17-річних підлітків за підозрою у вбивстві 27-річного Василя Швеця з Прикарпаття, який працював водієм Lyft.

Про це пише Галка з посиланням на News 5 Cleveland.

Детективи відділу вбивств Клівленда працювали разом зі слідчими з Фінікса, оскільки виявилося, що поїздку замовляла людина з Арізони.

"У них була інформація, яка нам потрібна, щоб ідентифікувати підозрюваних, які все ще були тут, у Клівленді", — розповів речник поліції Клівленда Вілфредо Діас.

За його словами, ця людина, знайома підлітків, не була свідомо залучена до злочину і не очікується, що їй пред’являть звинувачення.

Поліція отримала ордери на затримання двох 17-річних, яких заарештували 16 лютого вранці в будинку на Гарвард-авеню. Детективи також вилучили зброю.

Нагадаємо, резонансне вбивство у штаті Огайо сталося 10 лютого: з вогнепальним пораненням у тулуб був знайдений 27-річний Василь Швець. Він був родом з села Довгий Войнилів, що на Калущині, але понад два роки проживав у США, де працював та будував плани на майбутнє.

