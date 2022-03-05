З початку війни в Україні на Харківщині загинуло 194 особи, серед них 5 дітей

З початку війни в Україні на Харківщині загинуло 194 особи, серед них 5 дітей

Поранено під час артобстрілів 433 особи, з яких 312 – цивільні громадяни.

Станом на 18:00 5 березня з початку вторгення Росії в Україну від поранень під час артобстрілів та бойових дій загинуло 194 особи, серед яких 126 цивільних громадянина, у тому числі п’ятеро дітей.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

З 24 лютого, захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули 35 військових Збройних сил України, 4 поліцейських, 6 нацгвардійців, 4 співробітники Державної прикордонної служби, 4 - Харківського національного університету повітряних сил, 1 – Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони.

Поранено під час артобстрілів 433 особи, з яких 312 – цивільні громадяни.

З початку вторгнення російських військ на Харківщині поліція затримала 21 зловмисника.

В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримані 12 російських військовослужбовців, 2 посібники і один учасник ДРГ, 2 підозрюваних в умисному вбивстві, а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217,

бойових броньованих машин ‒ 900,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: