Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

З початку війни в Україні на Харківщині загинуло 194 особи, серед них 5 дітей

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
З початку війни в Україні на Харківщині загинуло 194 особи, серед них 5 дітей

Поранено під час артобстрілів 433 особи, з яких 312 – цивільні громадяни.

Станом на 18:00 5 березня з початку вторгення Росії в Україну від поранень під час артобстрілів та бойових дій загинуло 194 особи, серед яких 126 цивільних громадянина, у тому числі п’ятеро  дітей. 

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

З 24 лютого, захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули 35 військових Збройних сил України, 4 поліцейських, 6 нацгвардійців,  4 співробітники Державної прикордонної служби, 4 - Харківського національного університету повітряних сил, 1 – Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони.  

Поранено під час артобстрілів 433 особи, з яких 312 – цивільні громадяни. 

З початку вторгнення російських військ на Харківщині поліція затримала 21 зловмисника.

 В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримані 12 російських військовослужбовців, 2 посібники і один учасник ДРГ, 2  підозрюваних в умисному вбивстві, а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація