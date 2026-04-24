Повернення снігу та ще сильніша хвиля похолодання: Україну накриє подвійний удар стихії

На вихідних, 25-26 квітня, погода в Україні буде вкрай мінливою, адже протистояння циклонів та антициклонів принесе чергування короткочасного тепла з різкими арктичними похолоданнями.

Синоптики попереджають про нічні заморозки, сильні пориви вітру та весняні дощі, які охоплять більшість регіонів протягом вихідних. Детальніше про погоду в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні на найближчі дні

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що на вихідних погода в Україні буде нестабільною.

У суботу, 25 квітня, ніч пройде без опадів, зранку ймовірні заморозки. Вдень пройдуть невеликі дощі у північній частині України, на решті території опадів не передбачається. Температура повітря протягом дня підніметься до +11…+15 градусів тепла, у південній частині та в західних областях очікується від +14 до +18 градусів вище нуля.

У неділю, 26 квітня, тепла погода відступить перед натиском холодного атмосферного фронту: вдень стане прохолодніше — очікується від +9 до +12 градусів тепла. Однак на півдні, сході та частині центральних областей країни тепло втримається — там очікується від +15 до +19 градусів тепла.

«Атмосферний фронт у неділю тягнутиме за собою своїх надокучливих родичів, опади, які будуть переважно у вигляді дощу. Проте на заході України через різке похолодання може бути й сніг. Усі вихідні залишатиметься рвучким, до сильного, із штормовими поривами західний та північно-західний вітер, обережно», — попередила синоптикиня.

Водночас вона зазначила, що потепління в Україні слід очікувати від 5 травня.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, 25 квітня в Україні все ще буде холодно — суттєвих змін у температурі поки не передбачається.

У неділю, 26 квітня, до країни прийде коротке потепління: вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до +7 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +13…+18 градусів вище нуля.

Проте вже з 27 квітня знову похолоднішає. На півночі та сході країни вночі ймовірні заморозки, а вдень температура триматиметься в межах від +8 до +15 градусів вище нуля.

Тим часом начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує вночі 25 квітня заморозки до -2 градусів морозу. Вдень буде маловітряна та сонячна погода, а температура повітря становитиме від +13 до +15 градусів тепла.

У неділю, 26 квітня, вночі температура повітря коливатиметься в межах від +5 до +10 градусів тепла.

«Вдень, як «на замовлення» — довгоочікуване потепління до 16-18°, але короткочасно. Адже холодний атмосферний фронт із північного заходу стрімко змінить погоду. І знову: дощі, подекуди грози, град, шквали та адвекція арктичного повітря з північних широт. Температурний фон знизиться на 5-7°», — попередив синоптик.

За даними Українського гідрометцентру, 25-27 квітня холодну погоду в Україні формуватимуть атмосферні фронти, які періодично переміщуватимуться з північного заходу і відкриватимуть до нас шлях новим порціям холодного повітря.

«Тиск зазнаватиме коливань. Рвучкий вітер з південно-західного змінюватиме напрямок на північно-західний і посилюватиме відчуття холоду», — попередили метеорологи.

Погода в Україні 25 квітня

В Україні 25 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду, переважно без опадів, лише у північних областях вдень місцями пройде невеликий дощ

Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме від +1 до +7 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +16 градусів тепла.

Водночас українців попереджають про заморозки. Вночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях в повітрі ймовірні заморозки до -3 градусів морозу. В цих областях оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

На решті території, крім заходу, на поверхні ґрунту буду заморозки до -5, що відповідає першому рівню небезпечності, жовтому.

Погода у Києві

У Київській області та місті Києві 25 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями можливі невеликі дощі. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, вдень — від +11 до +16 градусів тепла. У Києві вночі очікується від +3 до +5 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини. Вночі 25 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -3 градусів нижче нуля. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Одесі

Найближчими днями погода на Одещині буде мінливою через зміну атмосферних фронтів. У четвер, 25 квітня, очікується хмарна погода без істотних опадів. Вітер, що зранку буде північно-західним, вдень змінить напрямок на південно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

В Одесі вночі термометри покажуть від +5 до +7 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +15 градусів тепла. По області нічна температура коливатиметься від +2 до +7, тоді як вдень очікується до +13…+18 градусів вище нуля, а на півдні регіону — до +21.

Протягом 25–26 квітня регіон перебуватиме під впливом циклону XIMENA, який зумовить хмарність, а вдень 26 квітня принесе дощі та поодинокі грози. У цей період нічна температура становитиме від +5 до +10 градусів тепла, а денна триматиметься в межах від +15 до +20 градусів нижче нуля.

Проте від 27–28 квітня ситуація зміниться: на зміну циклону прийде антициклон ULI. Він принесе прояснення, але разом із ними й похолодання. Ночі стануть холоднішими — синоптики прогнозують від +1 до +6 градусів тепла, при цьому на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки до -2. Вдень температура повітря коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 25 квітня погоду визначатиме південна частина циклону з центром над Балтикою.

В області буде хмарна погода із короткочасними проясненнями, без опадів. Вітер дутиме західний зі швидкістю 9 — 14 м/с, вдень місцями пориви 15 — 20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +20 градусів тепла. У Львові температура повітря коливатиметься від +5 до +7 градусів тепла вночі, вдень очікується від +16 до +18 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про сильні заморозки найближчими днями: 27-29 квітня вночі очікуються заморозки до –5 градусів нижче нуля, у Львові очікується до -2 градусів морозу. В регіоні оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 25 квітня буде похмура погода, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від 0 до +5;

вдень від +13 до +18 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +1 до +3;

вдень від +14 до +16 градусів вище нуля.

Також синоптики попереджають про заморозки: 25 квітня вночі та вранці у місті Дніпро та по Дніпропетровській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі до -2 градусів нижче нуля. В регіоні оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Харкові

У суботу, 25 квітня. на мешканців Харківської області чекає хмарна погода з періодичними проясненнями. Суттєвих опадів цього дня не передбачається, проте синоптики попереджають про сильний вітер. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, а в денний час його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Ніч буде досить холодною: по області очікуються заморозки в межах від 0 до -5 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до 15 градусів тепла.

У самому Харкові також обійдеться без опадів. Вітер буде південно-західним, помірним. Вночі у місті можливі заморозки до –2, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +12…+14 градусів тепла.

Погода у Черкасах

25 квітня погодні умови на Черкащині визначатимуться впливом південної периферії циклонів XIMENA та YLVI, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Завдяки зміні повітряних потоків на південно-західні в регіон почне надходити тепліша повітряна маса, що забезпечить помітне підвищення температури в денний час.

Протягом доби утримається хмарна з проясненнями погода, а суттєвих опадів не очікується. Хоча вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11…+16 тепла, ніч усе ще залишатиметься холодною: у періоди прояснень можливі заморозки в повітрі до -2 градусів морозу.

Нагадаємо, синоптики розповіли якою буде погода у травні в Україні та чи очікувати дощів.

