Зеленський анонсував велику реформу армії: коли вона стартує
За словами Зеленського, в червні розпочнуть нові армійські реформи та стартує отримання грошей з європейського пакету підтримки обсягом 90 мільярдів євро.
Українське військове командування та Міністерство оборони готують масштабну армійську реформу, старт якої заплановано на початок літа.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 11 травня.
«Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню», — сказав він.
Водночас, за словами Зеленського, в червні Україна очікує отримання перших коштів з багатомільярдного пакету допомоги від Євросоюзу — 90 мільярдів євро на два роки.
«Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі з Єврокомісією, щоб це не затягувалося», — підсумував він.
Нагадаємо, що в Україні готують велику реформу мобілізації. Влада планує перейменувати ТЦК, змінити зарплати військових, терміни їхньої служби та правила бронювання для цивільних.