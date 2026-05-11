Зеленський анонсував велику реформу армії: коли вона стартує

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Українське військове командування та Міністерство оборони готують масштабну армійську реформу, старт якої заплановано на початок літа.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 11 травня.

«Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню», — сказав він.

Водночас, за словами Зеленського, в червні Україна очікує отримання перших коштів з багатомільярдного пакету допомоги від Євросоюзу — 90 мільярдів євро на два роки.

«Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі з Єврокомісією, щоб це не затягувалося», — підсумував він.

Нагадаємо, що в Україні готують велику реформу мобілізації. Влада планує перейменувати ТЦК, змінити зарплати військових, терміни їхньої служби та правила бронювання для цивільних.

