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ЗСУ знищили ворожу колону на Чернігівщині

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Українські військові продовжують наносити удари на враження противника.

Українські військові знищили російську колону на Чернігівщині.

Про це повідомило Оперативне командування "Північ".

Ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують наносити удари на враження противника.

Знищена колона техніки

Ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують наносити удари на враження противника. Знищена колона ворога на Чернігівщині. Вірте в ЗСУ! Слава Україні!

Опубліковано Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” Субота, 26 лютого 2022 р.

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