Експерт назвав ключові недоліки ракет Фламінго / © скриншот з відео

Українська оборонна промисловість розглядає власні далекобійні зразки озброєння, зокрема ракети «Фламінго», як гідну альтернативу західним аналогам, таким як американські Tomahawk. Нещодавно Центр аналізу європейської політики припустив, що фінансування українського виробництва може бути вигіднішим, ніж купівля дорогих ракет за кордоном. Однак військові експерти, українські розробки також мають суттєві недоліки.

Засновник благодійної організації «Реактивна пошта» та військовий експерт Павло Нарожний сказав про це в ефіріі Радіо NV.

Він наголосив на низькій технологічності «Фламінго», що створює серйозні проблеми з їхньою непомітністю та точністю.

Tomahawk / © Getty Images

Проблеми з навігацією та помітністю

За словами Нарожного, ключова проблема криється в застарілій системі навігації. У ракетах «Фламінго» використовується інерційна навігаційна система з коригуванням по GPS, яка ідентична тій, що встановлена у далекобійних безпілотниках — Ardupilot.

Для порівняння, в американських Tomahawk інтегровані значно більш просунуті та захищені навігаційні системи.

Крім того, є питання до траєкторії польоту та помітності, а саме:

програмований політ — «Фламінго» летять виключно по заздалегідь запрограмованій траєкторії;

велика боєголовка — це у поєднанні з розмірами ракети, робить її видимою ціллю на російських радарах;

неможливість польоту на наднизькій висоті.

Для уникнення виявлення ракети мають летіти на наднизькій висоті — до 50 метрів над землею. Однак, як пояснює Павло Нарожний, проста навігаційна система «Фламінго» не дозволяє цього зробити.

«Вона повинна летіти й знімати відео, приймати на ходу рішення — підняти, опуститися. Вона цього, вочевидь, не робить. Як це будуть долати, важко сказати,» — зазначив експерт.

Нарожний припустив, що єдиний спосіб обійти цей недолік — це використання дуже точних карт місцевості для максимально детального програмування траєкторії, що дозволить уникнути зіткнення з деревами, лініями електропередач та будівлями.

Зазначимо, що раніше експерти стверджували, що українська крилата ракета FP-5 «Фламінго» за своїми характеристиками перевершує американський «Томагавк». І має безсумнівний козир — на застосування цієї зброї для ударів по Росії не потрібен дозвіл союзників. Зокрема, про це йшлося в матеріалі Independent.