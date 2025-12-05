Як можна знизити ризик інфаркту та покращити сон: лікарка поділилися секретом

Фото ілюстративне / © Pexels

Приймати гарячу або теплу ванну в холодну пору року — це не просто приємний ритуал, а й потужний інструмент для зміцнення здоров’я. Відома лікарка назвала дев’ять несподіваних переваг теплої води: від покращення сну до зниження ризику серцевих захворювань.

Про це пише Daily Express.

Лікарка Гіфт Айдахоса регулярно ділиться у соцмережі TikTok порадами щодо здорового способу життя. Її останній пост про користь купання у ванній зібрав сотні «лайків» та коментарів.

Айдахоса перерахувала дев’ять переваг від занурення у гарячу або теплу ванну, серед яких:

зниження ризику серцевих захворювань; зменшення головного болю; покращення настрою; покращення якості сну; тепла вода відкриває пори та очищає шкіру; зменшення втоми; полегшення закладеності носа; розслаблення м’язів; зміцнення імунітету та кровообігу.

Її слова підтверджує нещодавнє наукове дослідження, яке виявило значний зв’язок: у людей, що приймали ванну майже щодня, ризик інсульту був нижчим на 26%, а серцево-судинних захворювань — на 28%, порівняно з тими, хто робив це рідше.

Гарячі ванни допомагають знижувати ризик серцево-судинних захворювань / © Credits

Фахівці Healthline також підтримують твердження про те, що гарячі ванни допомагають знижувати ризик серцево-судинних захворювань, одночасно покращуючи настрій та якість сну людини.

Крім того, американська клініка Майо рекомендує використовувати теплову терапію для зняття напруги м’язів шиї та плечей. Експерти зазначають, що м’язова напруга може зазвичай призводить до головного болю.

Раніше лондонський лікар розповів, що може впливати на ваш настрій взимку. За словами фахівця, Прохолодна погода та ранні ночі часто можуть спричинити різку зміну настрою у деяких випадках це може бути пов’язано із сезонним афективним розладом (САР), водночас причиною цьому може бути поширений дефіцит заліза в організмі.

