Топ руйнівних звичок для вашого мозку: перевірте себе

Деякі звички можуть нашкодити мозку / © pixabay.com

Реклама

Ви коли-небудь замислювалися, чому ви постійно забуваєте речі, маєте постійні головні болі або вам важко зосередитися? Все буквально у вашій голові. Багато людей не усвідомлюють, що певні продукти харчування та щоденні звички можуть мати великий вплив на психічне здоров’я та потенційно сприяти розвитку захворювань у подальшому житті.

Кілька наукових досліджень, як пише starsinsider.com, показали, що щоденні звички можуть пошкоджувати клітини нашого мозку та сприяти розвитку дегенеративних захворювань.

Щоденні звички, які можуть шкодити вашому мозку

Пропускаєте сніданок

Реклама

Сніданок — найважливіший прийом їжі за день. Це правда. Після ночі голодування мозку потрібні поживні речовини для належного функціонування.

Коли ви не їсте на початку дня, мозок витрачає свої резерви та змушений працювати старанніше для виконання завдань. Це може погіршити концентрацію, спричинити втрату пам’яті, викликати примхливість та знизити вашу фізичну та інтелектуальну працездатність.

Малорухливий спосіб життя

Нестача фізичних вправ може довгостроково порушити нормальне функціонування мозку. Фізична активність сприяє навчанню, покращує настрій та запобігає втраті пам’яті та іншим проблемам, пов’язаним зі старінням.

Реклама

Вживання надмірної кількості кави

Кофеїн пригнічує нейромедіатор, який діє як природний транквілізатор, викликаючи безсоння.

Поєднання сечогінних засобів та стимуляторів в організмі призводить до перенапруження мозку, що може викликати головний біль. Це також може викликати неспокій, нервозність, дратівливість та тривогу.

Куріння

Реклама

Нікотин, що міститься в сигаретах, пошкоджує ваш мозок, обмежуючи кровотік та блокуючи потік глюкози та кисню.

Прослуховування гучної музики

Гучна музика може впливати на пам’ять та навчання, окрім пошкодження клітин мозку. Високі децибели пов’язані з незначною втратою тканини мозку, особливо сірої речовини.

У вас нездоровий сон

Реклама

На думку Глобальної ради з питань здоров’я мозку, якісний сон має вирішальне значення для гострого і продуктивного розуму.

Постійність — один з важливих показників хорошого сну: лягайте спати і прокидайтеся в один і той же час кожен день.

Надмірне вживання алкоголю

Існує прямий зв’язок між надмірним вживанням алкоголю та ранніми когнітивними порушеннями. Алкоголь перешкоджає хімічним реакціям у мозку. Крім того, алкоголізм спричиняє загибель нейронів і уповільнює передавання нервових імпульсів.

Реклама

Надмірне вживання фастфуду

Згідно з дослідженням Монреальського університету, багата на жири нездорова їжа може змінювати хімічні речовини мозку, що призводить до симптомів, пов’язаних з депресією та тривогою.

Примушувати мозок працювати, коли ви захворіли

Не рекомендується наполегливо працювати або навчатися під час хвороби, оскільки ваша енергія має бути зосереджена на лікуванні хвороби. Примушування мозку працювати протягом цього періоду може знизити його ефективність і ще більше послабити вашу імунну систему.

Реклама

Раніше експерти назвали продукти, які погіршують пам’ять. Що варто виключити з раціону — читайте у новині.