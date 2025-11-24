Оракул Ленорман на 24 листопада 2025 року для всіх знаків зодіаку: Ракам — упевненість, Дівам — нові можливості

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Карти Оракула Ленорман допомагають зрозуміти приховані тенденції доби — у чому сила дня, які шанси з’являються, а від чого краще утриматися. 24 листопада енергія символів підказує: час діяти з розумінням, упевненістю й відкритим серцем.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Вершник

Новини або несподівана зустріч можуть активізувати події. Дійте швидко й рішуче.

Телець — Сад

Вдалий день для комунікації, зустрічей і налагодження контактів. Вас помітять і підтримають.

Близнята — Лелека

Початок оновлення. Зміни в житті або роботі приведуть до покращення ситуації.

Рак — Сонце

Упевненість і позитив. Ви в центрі подій, і все складається на вашу користь.

Лев — Ключ

Відповідь на запитання або рішення важливої проблеми. День відкриттів і ясного бачення.

Діва — Конюшина

Нові можливості, удача й приємні дрібниці. Сміливо користуйтеся шансом.

Терези — Серце

День емоційного тепла й гармонійних розмов. Варто бути щирими у почуттях.

Скорпіон — Вежа

Потреба в концентрації. Займіться справами, які потребують точності й порядку.

Стрілець — Корабель

Рух, ідеї, нові напрямки. Гарний момент для подорожей і планування майбутнього.

Козоріг — Букет

Подяка, натхнення й гарні враження. Вдалий день для приємних справ.

Водолій — Зірки

Натхнення, мрії й ідеї. Добре зайнятися творчістю або саморозвитком.

Риби — Дерево

Спокій і стабільність. День сприяє турботі про здоров’я й гармонії з собою.

24 листопада Раки відчують упевненість і силу, а Діви — нові можливості та легкість у справах. Інші знаки проживуть день у гармонійному ритмі, відкриваючи для себе щось важливе.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.