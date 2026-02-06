ТСН у соціальних мережах

Війна
196
3 хв

Хто насправді контролює Мирноград: ЗСУ та Сирський розповіли про бої

На північ від Мирнограда десантники 79-ї бригади провели контрудар, щоб не допустити оточення українських позицій. Сирський заявив про складну ситуацію.

Ірина Лаб'як
Мирноград

Мирноград / © Associated Press

Оперативна обстановка у Мирнограді на Донеччині суттєво ускладнилася: ворог намагається закріпитися в центрі міста за допомогою важкої техніки. У Мирнограді проводяться заходи з покращення тактичного положення українських військ.

Про це повідомили 7 корпус Десантно-штурмових військ та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Бої у Мирнограді

Підрозділи, що діють у зоні відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, продовжують виконання бойових завдань у Мирнограді, діючи з урахуванням наявних сил і ресурсів.

Протягом останнього тижня оперативна ситуація в місті суттєво загострилася. Наразі Сили оборони зосереджують основні зусилля на стримуванні подальшого просування ворога на північних околицях Мирнограда, де тривають інтенсивні бої.

«Для реалізації задуму з окупації міста противник заводить у центральну частину Мирнограду важку техніку, зокрема артилерію. Одночасно фіксується активність ворожих штурмових груп на східних околицях міста», — йдеться в заяві 7 корпусу.

Активний тиск російських сил на північ від Мирнограда значно ускладнює використання безпілотних авіаційних комплексів безпосередньо в межах міста, що, своєю чергою, обмежує можливості ураження противника.

В умовах загострення обстановки підрозділи 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади здійснили пошуково-ударні дії на північ від Мирнограда. Метою було виявлення та знищення ворожих груп, що дозволило не допустити їхнього виходу в тил українських позицій.

Сирський про ситуацію на фронті

Олександр Сирський у розмові з журналістами окреслив найнапруженіші ділянки фронту та окремо зупинився на обстановці в районі Мирнограда.

«Найбільш інтенсивні бойові дії тривають у районі Покровська, зокрема на Очеретинському напрямку та в районі Родинського. Тут противник зосередив найбільшу кількість сил і засобів. Щоденно він намагається захопити Родинське з метою виходу в тил нашого угруповання. Бої надзвичайно напружені, однак противник успіху не має. Цей район перебуває під постійною увагою українського командування. Безпосередньо в Покровську Сили оборони України контролюють північну частину міста», — розповів головком.

За словами Сирського, подібна ситуація спостерігається і в Мирнограді. Там українські військові проводять заходи для покращення тактичного положення. Додаткову загрозу створює активне застосування противником далекобійних дронів, у відповідь на що впроваджується комплекс антидронових заходів. Загалом ситуація на цьому напрямку залишається складною.

Нагадаємо, 5 лютого аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська захопили Мирноград на Покровському напрямку. На це вказує просування окупантів до північно-західних околиць міста та перенесення туди ворожих командних пунктів. Аналітики зазначають, що останніми тижнями не зафіксовано доказів утримання оборонних позицій у цьому районі українськими силами.

Як повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников, на Покровсько-Мирноградському напрямку тривають інтенсивні бої в умовах оперативного оточення, де ворог накопичує сили у південних частинах міст для атак на північ. За даними Мирошникова, росіяни активно штурмують Гришине (ЗСУ контролюють 50 — 60%) та Родинське (під контролем 20 — 30%), а значні території перетворилися на «сіру зону», де панують дрони.

