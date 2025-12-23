"Шахедом", який атакував поїзд на Житомирщині, могли керували з Білорусі

Російські "Шахеди" / © Українське радіо

Минулої ночі в Житомирській області безпілотний літальний апарат типу "Шахед" з онлайн-керуванням націлювався на об’єкт енергетики, але майже влучив у пасажирський поїзд, що рухався колією.

Експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що оператор "Шахеда" бачив поїзд і розумів, що всередині перебувають люди.

"Пілот "Шахеда" ухвалив рішення атакувати поїзд, але лише завдяки щасливому випадку промахнувся", — зазначив він.

Внаслідок падіння безпілотника пізніше сталася аварія вантажного поїзда.

За словами експерта:

Противник продовжує атакувати наші тилові об’єкти "Шахедами", для нього не існує моральних меж. Люди, які мирно спали в поїзді, ледь уникли трагедії. Ймовірно, управління "Шахедом" здійснювалося з території Білорусі — відстань до місця події становить близько 80 км, тоді як від Росії — занадто далеко. Держава має посилити захист локомотивів і поїздів у всій країні, а не лише поблизу кордонів. Це охоплює застосування засобів РЕБ проти МЕШ-модемів та інформування машиністів про алгоритми дій у разі появи "Шахедів".

Бескрестнов підкреслив, що атаки безпілотників з онлайн-керуванням демонструють відсутність моральних меж у ворога та високий рівень загрози для цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський заявив, що під час масованої атаки РФ 23 грудня 2025 року основний удар припав на західні регіони України, що свідчить про зміну тактики ворога.