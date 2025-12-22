ТСН у соціальних мережах

Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.

Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Getty Images

Станом на 22 грудня загальні бойові втрати ворога у війні проти України склали близько 1 197 860 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 1 120 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів складають:

  • особового складу — близько 1 197 860 (+1 120) осіб

  • танків — 11 438 (+3)

  • бойових броньованих машин — 23 772 (+2)

  • артилерійських систем — 35 308 (+10)

  • РСЗВ — 1 575

  • засобів ППО — 1 263

  • літаків — 432

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 92 713 (+109)

  • крилаті ракети — 4 073

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 70 853 (+64)

  • спеціальна техніка — 4 029 (+1)

Нагадаємо, ЗСУ атакували нафтовий танкер «Валерій Горчаков» у Ростові-на-Дону. Судно отримало серйозні пошкодження.

