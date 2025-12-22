- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку
За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.
Станом на 22 грудня загальні бойові втрати ворога у війні проти України склали близько 1 197 860 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 1 120 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати окупантів складають:
особового складу — близько 1 197 860 (+1 120) осіб
танків — 11 438 (+3)
бойових броньованих машин — 23 772 (+2)
артилерійських систем — 35 308 (+10)
РСЗВ — 1 575
засобів ППО — 1 263
літаків — 432
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 92 713 (+109)
крилаті ракети — 4 073
кораблі/катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 70 853 (+64)
спеціальна техніка — 4 029 (+1)
Нагадаємо, ЗСУ атакували нафтовий танкер «Валерій Горчаков» у Ростові-на-Дону. Судно отримало серйозні пошкодження.