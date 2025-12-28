- Дата публікації
Втрати Росії у війні проти України: мінус ще 1200 окупантів
Втрати Росії в Україні перевищили 1,202 мільйона військових.
Станом на ранок 28 грудня ЗСУ ліквідували 1 204 510 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1200 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 204 510 (+1 200) осіб
танків — 11 469 (+5)
бойових броньованих машин — 23 831 (+8)
артилерійських систем — 35 557 (+15)
РСЗВ — 1 581 (+2)
засоби ППО — 1 264
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 96 227 (+688)
крилаті ракети — 4 136 (+29)
кораблі / катери — 28
підводні човни– 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 71 778 (+166)
спеціальна техніка — 4 029
Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Росія планує кинути на війну проти України 2026 року ще тисячі людей. За його даними, мобілізаційний план росіян — набрати 409 тисяч осіб.