Війна
269
Втрати Росії у війні проти України: мінус ще 1200 окупантів

Втрати Росії в Україні перевищили 1,202 мільйона військових.

Окупант

Окупант / © Associated Press

Станом на ранок 28 грудня ЗСУ ліквідували 1 204 510 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1200 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 204 510 (+1 200) осіб

  • танків — 11 469 (+5)

  • бойових броньованих машин — 23 831 (+8)

  • артилерійських систем — 35 557 (+15)

  • РСЗВ — 1 581 (+2)

  • засоби ППО — 1 264

  • літаків — 434

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 96 227 (+688)

  • крилаті ракети — 4 136 (+29)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни– 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 71 778 (+166)

  • спеціальна техніка — 4 029

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Росія планує кинути на війну проти України 2026 року ще тисячі людей. За його даними, мобілізаційний план росіян — набрати 409 тисяч осіб.

