Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Підвищує ризик аварій на дорогах: експерт про новий режим вуличного освітлення

Водії часто перевищують швидкість і без освітлення не помічають дорожні знаки.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Блекаут у столиці

Блекаут у столиці / © Getty Images

Водії бачать розмітку та дорожні знаки, але через відключення світла часто менше звертають на них увагу.

Про це в етері КИЇВ24 повідомив експерт з адвокації Кампанії «За безпечні дороги» Микола Ільчук.

З його слів, це особливо стосується високошвидкісних режимів на широких вулицях у великих містах, зокрема в Києві, де водії часто перевищують допустиму швидкість і можуть рухатися навіть 80–100 км/год.

Нагадаємо, у Києві вуличне освітлення працює в режимі регульованої економії. Робота ліхтарів визначається графіком режиму освітлення та типом встановлених ламп»

Як інформує КМДА, система вуличного освітлення займає дуже малу частку (менше 1%) загального енергоспоживання столиці.

Водночас фахівці продовжують працювати над оптимізацією режимів освітлення, аби забезпечити баланс між збереженням енергії та необхідного рівня безпеки на вулицях Києва.

27
