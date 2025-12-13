- Дата публікації
Підвищує ризик аварій на дорогах: експерт про новий режим вуличного освітлення
Водії часто перевищують швидкість і без освітлення не помічають дорожні знаки.
Водії бачать розмітку та дорожні знаки, але через відключення світла часто менше звертають на них увагу.
Про це в етері КИЇВ24 повідомив експерт з адвокації Кампанії «За безпечні дороги» Микола Ільчук.
З його слів, це особливо стосується високошвидкісних режимів на широких вулицях у великих містах, зокрема в Києві, де водії часто перевищують допустиму швидкість і можуть рухатися навіть 80–100 км/год.
Нагадаємо, у Києві вуличне освітлення працює в режимі регульованої економії. Робота ліхтарів визначається графіком режиму освітлення та типом встановлених ламп»
Як інформує КМДА, система вуличного освітлення займає дуже малу частку (менше 1%) загального енергоспоживання столиці.
Водночас фахівці продовжують працювати над оптимізацією режимів освітлення, аби забезпечити баланс між збереженням енергії та необхідного рівня безпеки на вулицях Києва.