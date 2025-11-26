"Іди к чортовій матері": як закінчився скандал в укритті Києва, куди не пустили жінку з дитиною

У Києві жінку не впустили до укриття / © ТСН

У одному зі столичних укриттів під час нічної російської атаки ледь не дійшло до бійки через те, що жінку з дворічною дитиною не впустили до окремого умебльованого приміщення. Відео інциденту викликало шквал обурення в соцмережах. На місце події викликали поліцію та прибули районні урядники.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Конфлікт під час обстрілу

Інцидент стався у підвалі п’ятиповерхівки, який слугує укриттям. Мешканка сусіднього будинку Олександра із дворічною донькою Лукією ховається тут, оскільки у них укриття відсутнє. У приміщенні багато окремих зон, які люди облаштували самотужки.

За словами Олександри, вона з дитиною, яка сильно «стресонула», відійшла від місця, де курили, і спробувала зайти до іншої кімнати. Біля дверей стояла жінка, яка, нібито, впускала лише знайомих.

«Я в неї запитала: а можна, будь ласка, нам теж зайти? Вона сказала, що це укриття облаштоване для нас і я не буду вас впускати, до побачення. Люди сидять ось тут в коридорі, не можна пройти. Чому там сидить 4 людини в кімнаті, де облаштовано для 15 осіб?» — каже жінка.

На відео, яке Олександра зняла та оприлюднила, чути, як жінки сваряться, а дитина голосно плаче:

Фрагмент відео: «Чого це ви закрились для себе? — Ти подивись на цю дурочку. — Я не дурочка. Відкривайте двері. Це цивільний захист для всіх людей. — Та не кричи ти, іди к чортовій матері. Дарагушечка. Сцикуха ти ще».

Позиція «комендантки» укриття

Жінка з відео, яку звати Тетяна Миколаївна, не заперечує, що не впустила Олександру, і пояснює це тим, що приміщення облаштовувала сама з сусідами, використовуючи меблі, знайдені «на смітниках».

«Ми все оце отремонтірували. Їй захотілося от іменно сюди на диван, вона кричала! Де ж я тобі той диван візьму?» — каже Тетяна Миколаївна.

Реакція влади та наслідки

Чутки про розбірки дійшли до Подільської РДА. За словами Дмитра Якимчука, начальника відділу муніципальної безпеки, укриття розраховане на 600 людей і реконструйоване за бюджетні кошти, але меблі та двері в окремих приміщеннях люди встановили самовільно.

«Було прийнято рішення за дорученням військової адміністрації: всі коморки, які стоять всередині в підвалі захисної споруди, — всі двері будуть демонтовані, щоб надалі всі охочі могли заходити і розташовуватися в даному укритті», — каже Дмитро Якимчук, начальник відділу муніципальної безпеки Подільської РДА.

Для запобігання ночівлі безхатьків укриття обладнають спеціальними замками, які автоматично відкриватимуться у разі увімкнення сигналу тривоги.

У поліції повідомили, що з Тетяною Миколаївною та її групою підтримки провели профілактичні бесіди.

Крім того, пенсіонерку, яка нетактовно спілкувалася із киянкою, притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею «дрібне хуліганство».

Попри це, Тетяна Миколаївна вважає, що правда за нею, а Олександра сподівається, що подібних конфліктів більше не буде.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НЕ ПУСТИЛИ ДО УКРИТТЯ МАМУ З ДИТИНОЮ! МЕРЕЖЕЮ НЕСЕТЬСЯ СКАНДАЛ