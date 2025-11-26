ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
4 хв

Нові поїзди для подорожей Україною та Європою: актуальні маршрути й ціни 2025 року

Актуальна інформація про нові залізничні рейси, вартість квитків, популярні напрямки для подорожей, а також маршрути, які нині тимчасово недоступні.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Нові поїзди для подорожей Україною та Європою

Нові поїзди для подорожей Україною та Європою / © ТСН

2025 року для українців запрацювали нові зручні залізничні маршрути як всередині країни, так і за кордоном. Зокрема, з’явилися прямі рейси з Перемишля до Мюнхена, Відня та Будапешта, а з Ужгорода тепер можна без пересадок дістатися до низки європейських міст. Водночас через безпекову ситуацію частину поїздів в Україні були змушені скасувати.

Сайт ТСН.ua зібрав актуальну інформацію про нові залізничні рейси, вартість квитків, популярні напрямки для подорожей, а також маршрути, які нині тимчасово недоступні.

Поїзд з Перемишля до Мюнхена, Відня та Будапешта

Від 14 грудня 2025 року курсуватиме міжнародний нічний поїзд EN Carpatia, який сполучить прикордонний Перемишль (Польща) із низкою великих міст Європи — Мюнхеном, Віднем, Братиславою та Будапештом. Рейс обслуговує польський залізничний перевізник PKP Intercity.

Для пасажирів з України цей маршрут є зручним завдяки стикуванню з поїздами «Укрзалізниці» зі Львова та Києва. Час відправлення підібраний так, щоб пасажири могли без тривалих пересадок продовжити подорож Європою.

Новий рейс дозволяє поєднати денну поїздку з України та нічний переїзд Європою без необхідності ночівлі в Польщі. Зокрема, виїхавши з Києва або Львова вранці, вже наступного ранку можна бути у Відні, Будапешті або Мюнхені.

Маршрут і розклад

EN Carpatia вирушатиме з Перемишля о 17:51 та прямуватиме через Жешув, Краків і Катовіце. У чеському Богуміні частину вагонів спрямують до Братислави та Будапешта. Основний склад поїде через Відень, Лінц і Зальцбург до Мюнхена, куди прибуватиме о 10:24 наступного дня. Час у дорозі до Мюнхена становитиме близько 16,5 години.

Зворотний рейс з Мюнхена вирушатиме о 18:45 і прибуватиме до Перемишля о 10:10 наступного дня.

Умови проїзду та комфорт

Поїзд належить до категорії EuroNight і передбачає кілька варіантів розміщення пасажирів:

  • сидячі місця;

  • спальні купе (couchette);

  • купе класу «Люкс» із наборами для сну та гігієни, закусками й гарячими напоями. Для комфортного відпочинку світло в купе вимикають від 22:00 до 06:00.

Вартість квитків

Мінімальна ціна квитка — від 57 євро (близько 2 750 грн). Для поїздів категорії EuroNight діє обов’язкове бронювання місць.

Прямі рейси з Ужгорода до Братислави, Будапешта та Відня

З Ужгорода «Укрзалізниця» запустила прямі міжнародні поїзди до Братислави, Будапешта та Відня. Це стало можливим завдяки будівництву колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом — уперше за часів незалежності України.

Нові маршрути дозволяють пасажирам без пересадок дістатися до столиць Словаччини, Угорщини та Австрії, а також зручно поєднувати поїздки з внутрішніми рейсами.

Розклад руху поїздів

  • Ужгород — Братислава (№961/618)

Відправлення з Ужгорода — о 08:09, прибуття до Братислави — о 18:33

Зворотний поїзд Братислава — Ужгород (№617/964) вирушає об 11:27, прибуває до Ужгорода о 22:35.

  • Ужгород — Будапешт — Відень (№146)

Відправлення з Ужгорода — о 08:09, прибуття до Будапешта — о 14:20, до Відня — о 17:20. Зворотний рейс Відень — Будапешт — Ужгород (№143) вирушає з Відня о 10:42, прибуває до Будапешта о 13:19 та до Ужгорода — о 22:35.

Квитки та пересадки

Придбати квитки можна через застосунок і сайт «Укрзалізниці», а також на сайтах угорських та словацьких залізниць. Із введенням нового графіка руху в грудні передбачені зручні стиковки з внутрішніми поїздами, зокрема нічними.

Завдяки цьому можливим стає формат подорожі: виїзд увечері з Києва, прибуття вранці до Ужгорода та подальший прямий виїзд європейським поїздом без пересадок.

Новий маршрут Загонь — Берегове — Боржава

Крім того, курсує новий поїзд №644/647 за маршрутом Загонь (Угорщина) — Берегове (Україна) — Боржава (Україна). Він рухається євроколією 1435 мм та напряму сполучає Берегове з Загонню — важливим пересадковим вузлом на території Угорщини.

Із Загоні пасажири можуть швидко дістатися до інших міст країни, зокрема до Будапешта, завдяки розгалуженому залізничному сполученню.

Квитки доступні в застосунку та на сайті «Укрзалізниці», а також на сайті угорської залізниці. Час у дорозі 2,26 години. Ціни на квитки стартують від 424 грн.

Скасування поїзда Ковель — Рахів

«Укрзалізниця» припинила курсування поїзда сполученням Ковель — Рахів. Цей маршрут був популярним серед пасажирів, адже дозволяв жителям Волині без пересадок дістатися гірських курортів Карпат.

Про скасування рейсу залізничники повідомили на початку листопада, зазначивши, що рішення пов’язане зі змінами в розкладі руху через погіршення безпекової ситуації в Україні. В УЗ пояснили, що безпересадкові вагони за напрямком Ковель — Рахів курсували у складі кількох інших поїздів, зокрема:

  • Ковель — Ужгород;

  • Київ — Рахів;

  • Суми/Чернігів — Івано-Франківськ — Рахів.

Через зміну маршрутів окремих поїздів у зв’язку з безпековими обмеженнями рух за рахівським напрямком було переглянуто. Зокрема, змінили маршрути поїздів Суми — Рахів та Івано-Франківськ — Чернігів, що призвело до скасування поїзда Київ — Ворохта від 2 листопада.

Відповідно припинили курсувати й безпересадкові вагони Ковель — Ворохта та Ворохта — Чернігів.

Потяги до Донецької області не курсують

Через безпекову ситуацію залізничне сполучення з Донецькою областю наразі повністю припинене. В «Укрзалізниці» зазначили, що пасажири можуть дістатися лише до межі з Харківською областю — до станцій Гусарівка або Барвінкове.

Далі пересування в напрямку Донецької області можливе лише автотранспортом.

З залізничного вокзалу в Краматорську пасажирські поїзди наразі не вирушають. Йдеться як про потяги далекого сполучення з Києва, Одеси, Херсона, Львова та Івано-Франківська, так і про приміські електрички.

Дата публікації
Кількість переглядів
264
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie