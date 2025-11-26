Нові поїзди для подорожей Україною та Європою: актуальні маршрути й ціни 2025 року

Нові поїзди для подорожей Україною та Європою / © ТСН

2025 року для українців запрацювали нові зручні залізничні маршрути як всередині країни, так і за кордоном. Зокрема, з’явилися прямі рейси з Перемишля до Мюнхена, Відня та Будапешта, а з Ужгорода тепер можна без пересадок дістатися до низки європейських міст. Водночас через безпекову ситуацію частину поїздів в Україні були змушені скасувати.

Сайт ТСН.ua зібрав актуальну інформацію про нові залізничні рейси, вартість квитків, популярні напрямки для подорожей, а також маршрути, які нині тимчасово недоступні.

Поїзд з Перемишля до Мюнхена, Відня та Будапешта

Від 14 грудня 2025 року курсуватиме міжнародний нічний поїзд EN Carpatia, який сполучить прикордонний Перемишль (Польща) із низкою великих міст Європи — Мюнхеном, Віднем, Братиславою та Будапештом. Рейс обслуговує польський залізничний перевізник PKP Intercity.

Для пасажирів з України цей маршрут є зручним завдяки стикуванню з поїздами «Укрзалізниці» зі Львова та Києва. Час відправлення підібраний так, щоб пасажири могли без тривалих пересадок продовжити подорож Європою.

Новий рейс дозволяє поєднати денну поїздку з України та нічний переїзд Європою без необхідності ночівлі в Польщі. Зокрема, виїхавши з Києва або Львова вранці, вже наступного ранку можна бути у Відні, Будапешті або Мюнхені.

Маршрут і розклад

EN Carpatia вирушатиме з Перемишля о 17:51 та прямуватиме через Жешув, Краків і Катовіце. У чеському Богуміні частину вагонів спрямують до Братислави та Будапешта. Основний склад поїде через Відень, Лінц і Зальцбург до Мюнхена, куди прибуватиме о 10:24 наступного дня. Час у дорозі до Мюнхена становитиме близько 16,5 години.

Зворотний рейс з Мюнхена вирушатиме о 18:45 і прибуватиме до Перемишля о 10:10 наступного дня.

Умови проїзду та комфорт

Поїзд належить до категорії EuroNight і передбачає кілька варіантів розміщення пасажирів:

сидячі місця;

спальні купе (couchette);

купе класу «Люкс» із наборами для сну та гігієни, закусками й гарячими напоями. Для комфортного відпочинку світло в купе вимикають від 22:00 до 06:00.

Вартість квитків

Мінімальна ціна квитка — від 57 євро (близько 2 750 грн). Для поїздів категорії EuroNight діє обов’язкове бронювання місць.

Прямі рейси з Ужгорода до Братислави, Будапешта та Відня

З Ужгорода «Укрзалізниця» запустила прямі міжнародні поїзди до Братислави, Будапешта та Відня. Це стало можливим завдяки будівництву колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом — уперше за часів незалежності України.

Нові маршрути дозволяють пасажирам без пересадок дістатися до столиць Словаччини, Угорщини та Австрії, а також зручно поєднувати поїздки з внутрішніми рейсами.

Розклад руху поїздів

Ужгород — Братислава (№961/618)

Відправлення з Ужгорода — о 08:09, прибуття до Братислави — о 18:33

Зворотний поїзд Братислава — Ужгород (№617/964) вирушає об 11:27, прибуває до Ужгорода о 22:35.

Ужгород — Будапешт — Відень (№146)

Відправлення з Ужгорода — о 08:09, прибуття до Будапешта — о 14:20, до Відня — о 17:20. Зворотний рейс Відень — Будапешт — Ужгород (№143) вирушає з Відня о 10:42, прибуває до Будапешта о 13:19 та до Ужгорода — о 22:35.

Квитки та пересадки

Придбати квитки можна через застосунок і сайт «Укрзалізниці», а також на сайтах угорських та словацьких залізниць. Із введенням нового графіка руху в грудні передбачені зручні стиковки з внутрішніми поїздами, зокрема нічними.

Завдяки цьому можливим стає формат подорожі: виїзд увечері з Києва, прибуття вранці до Ужгорода та подальший прямий виїзд європейським поїздом без пересадок.

Новий маршрут Загонь — Берегове — Боржава

Крім того, курсує новий поїзд №644/647 за маршрутом Загонь (Угорщина) — Берегове (Україна) — Боржава (Україна). Він рухається євроколією 1435 мм та напряму сполучає Берегове з Загонню — важливим пересадковим вузлом на території Угорщини.

Із Загоні пасажири можуть швидко дістатися до інших міст країни, зокрема до Будапешта, завдяки розгалуженому залізничному сполученню.

Квитки доступні в застосунку та на сайті «Укрзалізниці», а також на сайті угорської залізниці. Час у дорозі 2,26 години. Ціни на квитки стартують від 424 грн.

Скасування поїзда Ковель — Рахів

«Укрзалізниця» припинила курсування поїзда сполученням Ковель — Рахів. Цей маршрут був популярним серед пасажирів, адже дозволяв жителям Волині без пересадок дістатися гірських курортів Карпат.

Про скасування рейсу залізничники повідомили на початку листопада, зазначивши, що рішення пов’язане зі змінами в розкладі руху через погіршення безпекової ситуації в Україні. В УЗ пояснили, що безпересадкові вагони за напрямком Ковель — Рахів курсували у складі кількох інших поїздів, зокрема:

Ковель — Ужгород;

Київ — Рахів;

Суми/Чернігів — Івано-Франківськ — Рахів.

Через зміну маршрутів окремих поїздів у зв’язку з безпековими обмеженнями рух за рахівським напрямком було переглянуто. Зокрема, змінили маршрути поїздів Суми — Рахів та Івано-Франківськ — Чернігів, що призвело до скасування поїзда Київ — Ворохта від 2 листопада.

Відповідно припинили курсувати й безпересадкові вагони Ковель — Ворохта та Ворохта — Чернігів.

Потяги до Донецької області не курсують

Через безпекову ситуацію залізничне сполучення з Донецькою областю наразі повністю припинене. В «Укрзалізниці» зазначили, що пасажири можуть дістатися лише до межі з Харківською областю — до станцій Гусарівка або Барвінкове.

Далі пересування в напрямку Донецької області можливе лише автотранспортом.

З залізничного вокзалу в Краматорську пасажирські поїзди наразі не вирушають. Йдеться як про потяги далекого сполучення з Києва, Одеси, Херсона, Львова та Івано-Франківська, так і про приміські електрички.