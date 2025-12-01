"Побачили спалах, вибух і все": власник СТО в Дніпрі про миттєвий удар балістичною ракетою

Обстріл Дніпра / © Владислав Гайваненко

У Дніпрі завтра оголосили день жалоби після ракетного удару росіян, який забрав життя чотирьох людей. Кількість поранених постійно зростає і наразі сягнула 40 осіб.

Уранці росіяни атакували місто балістикою, поціливши у станцію технічного обслуговування (СТО) та підприємство. Пошкоджені сусідні будівлі та автомобілі.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Наслідки обстрілу Дніпра: четверо загиблих, 11 — у тяжкому стані

Кількість поранених знову зросла — їх уже 40. Пошуково-рятувальні роботи, на щастя, завершено. Кількість загиблих, на жаль, залишається четверо.

Більшість постраждалих шпиталізовані. Відомо, що 11 поранених перебувають у тяжкому стані. Медики докладають усіх зусиль.

Порятунок у перші хвилини: паніка та взаємодопомога

Балістичною ракетою по Дніпру росіяни вдарили після десятої ранку, якраз на початку робочого дня. Тут дуже щільна забудова та жвавий рух, багато пішоходів.

Після вибуху на місці влучання СТО та підприємства спалахнула пожежа, а понівечену будівлю охопили руйнування. Поранених одразу кинулися рятувати перехожі та працівники. Рятувальники винесли чотирьох людей із понівеченої будівлі.

Як рятували у перші хвилини після атаки, розповіли у Хіміко-технологічному університеті. Туди в укриття бігли скривавлені люди.

«Сталася паніка, забігали люди з вулиці, вони йшли зі зупинки, їхали на роботу чи додому. І до укриття стали заходити чоловіки, мабуть, які працювали біля. У них поранення кінцівок, обличчя, садна. Ми викликали швидку допомогу, не могли додзвониться, бо звʼязку не було. Те, що мали при собі, то надавали допомогу, дезінфекція, зупинка кровотечі», — каже Олена Гнатко, заступниця декана хіміко-технологічного університету.

Вибух пролунав одразу після тривоги

Власник СТО, що працювала у цій будівлі, розповів, наскільки раптово все сталося.

«Всі були на місцях. В нас майже 20 співробітників в штаті. Побачили спалах. Я був якраз в цеху. Вибух. І все. Потім впали на підлогу, піднялись, всі в пилюці. Я почав бігати по сервісу, шукати співробітників, коли побачив, що всі вціліли», — каже Віталій Коваленко, власник СТО.

Люди кажуть: не встигли сховатися. Вибух стався майже одразу після оголошення тривоги.

«Тривога ж увімкнулася і одразу був прильот. Як зреагувати? Не встигли. Сходи не постраждали. Вийшли сходами. Багато пилу, гучно, багато сліз, переляканих людей. Все як завжди», - каже очевидець.

Працівниці підприємства, де шили сумки та гаманці, розповіли, що їхні колеги загинули всередині будівлі, а не біля вікон

Руйнування у Дніпрі

Окрім СТО та підприємства, понівечено чимало багатоповерхівок — там повибивало шибки. Без вікон також залишився навчальний корпус університету. Як розповіли працівники, навчань сьогодні не було, тож аудиторії були порожні.

У поліції кажуть: заяв про зниклих безвісти поки не надходило, проте зруйновані конструкції досі обстежують. Усі масштаби руйнувань з’ясовуються.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Атака БАЛІСТИКОЮ по ДНІПРУ вранці: що кажуть люди з МІСЦЯ УДАРУ