ЗСУ дали жару під Курськом: Росія раптово звернулася до України

РФ вперше на третьому році повномасштабної війни сама запросила переговори про обмін полоненими.

Українські військові продовжують просуватися на Курщині. У полоні вже сотні росіян, а Мережею розлітаються відео, як полонені просять обміняти їх на бійців "Азова". Тим часом західні ЗМІ випустили нову статтю, де розмірковують, що задумав Зеленський, а країни світу просять своїх громадян негайно виїхати з Курщини. Водночас самі росіяни розповіли відверто, як їхня влада накивала п’ятами, а Росія раптово звернулася до України.

Деталі – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Що відбувається в Курській області?

Наступ України на Курщину шокував весь світ: вперше від часів Другої світової на територію РФ хтось наважився зайти, і не просто наважився, а успішно просувається. Щодня стає відомо про нові села та містечка, над якими втратила контроль Росія. І хоча РФ досі не визнає увесь масштаб наступу, нам є що розповісти.

Президент України Володимир Зеленський 14 серпня оприлюднив чергову розмову із головкомом Олександром Сирським, де той доповідає, що українські війська лише за ранок 14 серпня просунулися на 1-2 км на різних ділянках фронту. Він також повідомив про захоплення понад 100 російських військовополонених за цей же період.

Що відомо про взяті під контроль населені пункти Курщини?

Станом на 14 серпня, за словами Зеленського, під контролем України перебували 74 населені пункти Курської області. Ця інформація була озвучена після його розмови з Сирським. Але вже, можливо, і більше. Про деякі населені пункти можна поговорити більше. Про Суджу ви вже явно чули, адже наші колеги першими змогли там побувати і "рознести" пропаганду РФ про те, що ЗСУ не контролюють це місто. Журналістка ТСН Наталя Нагорна показала, як наші військові скидають російський триколор з однієї з адмінбудівель.

ЗСУ турбуються про цивільних росіян

Крім того, наразі розглядається рішення відкрити на підконтрольних Україні територіях військові комендатури, і зараз українські бійці роблять все, щоб люди, які там залишилися, були під опікою України. Деталі про це розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини" омбудсман Дмитро Лубінець.

РФ скидає авіабомби на свої ж міста: які населені пункти захоплено?

Натомість РФ своє ж місто намагається стерти авіабомбами, чим заганяє місцевих по підвалах – так, тих самих, яких вони покинули та не евакуювали. Наступний населений пункт Любимівка – це село, де українські військові навіть змінили назву на вказівнику.

"Любимівка вільна! Відео після зачистки населеного пункту від російських солдатів", – йдеться в підписі до ролика, який опублікував підрозділ українських військ.

Що дають Україні захоплені населені пункти Курщини?

За інформацією DeepState, Сили оборони України контролюють не лише Суджу та Любимівку, а й Гончарівку, Лебедівку, Курилівку та інші населені пункти. Також 14 серпня ЗСУ повідомили про взяття під контроль населеного пункту Плехове. Крім цього, нещодавно взяли під контроль і Заолешенку. А трохи раніше військовий оглядач Юліан Рьопке повідомив, що ЗСУ вдалося вибити російські підрозділи з села Ольгівка Курської області:

"Українська армія захопила Ольгівку і продовжує наступати на Коренево зі сходу".

За його словами, за 30 км на північ ЗСУ ведуть наступ на Коренево і намагаються розширити свій плацдарм. На кадрах, опублікованих ЗС РФ, видно, як російські безпілотники атакують українські механізовані частини на південь і схід від селища:

"Щонайменше один український БТР-4 знищено, ще один захоплений російськими військами (за непідтвердженими російськими даними, за останню добу знищено або захоплено 10 бронетранспортерів ЗСУ). Українські БТР також помітили на дорозі на село Гір'ї на схід від Суджі".

Що відомо про просування ЗСУ на Курщині?

За інформацією Рьопке, українські війська просунулися далі на північ від Суджі. Оглядач переглянув відеозаписи, які публікують обидві сторони, і зробив висновок, що важкі бої йдуть приблизно за 20 км на південь від Суджі і на схід. Там російські підрозділи поки не просунулися до міста ближче, ніж на 6 км. У цих боях беруть участь загони "Ахмат", каже експерт:

"Якщо Україні вдасться зайняти ці населені пункти, це стане страшним провалом Володимира Путіна".

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Скільки залишилося до Курської АЕС?

Та ще більше резонансу кількома днями раніше наробила інформація про можливе взяття під контроль міста Льгов, а воно, на хвилиночку, розташоване лише за 15 км від Курської АЕС. Ця новина викликала занепокоєння з боку російської сторони.

Також у Мережі демонструють мапу приблизних боїв з різним ступенем контролю території Курської області станом на вечір 14 серпня.

Білий колір – це від 6 до 13 серпня. Жовтий колір – район боїв за 14 серпня, а червоні точки – це бойові зіткнення за 13 серпня.

Мапа приблизних боїв з різним ступенем контролю території Курської області станом на вечір 14 серпня

Втім, варто зазначити, що дані про кількість контрольованих Україною населених пунктів можуть різнитися залежно від джерела інформації. Наприклад, Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначив, що за їхніми підрахунками, станом на 13 серпня українські війська контролювали приблизно 41 населений пункт. Цю розбіжність аналітики пояснюють наявністю в Курській області багатьох надзвичайно малих населених пунктів, а також можливістю того, що деякі з них не були враховані в підрахунку аналітиків.

Українське командування, нагадаємо, 14 серпня заявило, що українські військові контролюють 74 населені пункти, але там наголосили, що в усіх звільнених населених пунктах проводяться перевірки та стабілізаційні заходи.

Гуманітарка для росіян!

Також триває розробка гуманітарних рішень для цих територій, що свідчить про намір України забезпечити нормальне функціонування цивільної інфраструктури на контрольованих територіях. До слова, те, як роздають гуманітарну допомогу місцевим, показувала наша колега кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.

Крім того, кореспондентка поспілкувалася з кинутими напризволяще жителями Суджі, і от послухайте, що вони кажуть.

Країни закликають своїх громадян покинути Росію

Прокидатися починають і країни, чиї жителі оселилися колись на Курщині. Наприклад, Індія закликала своїх громадян виїжджати з Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Дипломатичне відомство Індії у Москві оприлюднило на сайті відповідні офіційні рекомендації для своїх громадян:

"Враховуючи останні інциденти безпеки в Брянському, Бєлгородському, Курському регіонах, громадянам Індії рекомендується вжити необхідних запобіжних заходів і тимчасово переселитися за межі цих областей".

Цікаво звучить "інциденти", правда?

Задум Зеленського

Тим часом у The Times вийшла нова стаття про курську ганьбу. Там пишуть, що курська операція побудована так, щоб зіграти на сильних сторонах ЗСУ: це мобільність, імпровізація, швидкість ухвалення рішення. За словами видання, Зеленський хоче таким чином змусити Путіна перекинути війська з окупованих територій України для захисту Курської області. І припускають, що можливо, Кремлю доведеться збільшити чисельність військ, провівши ще одну мобілізацію. Цей непопулярний захід може відродити антивоєнний рух у РФ. Ба більше, це може спричинити розкол в армії.

Цей наступ показав світові, що Путіна час припинити боятися. Про те, що "червоних ліній" не існує, заявив і Бен Годжес. Колишній командувач сухопутних військ США в Європі прокоментував події на Курщині під час інтерв’ю Deutsche Welle:

"Це спростовує страх, що Путін піде на ескалацію і використає ядерну зброю. Найгірше, що він зробив, це обстріляв ракетами черговий супермаркет в Україні. Ми стримували себе занадто довго…Українці дали нам урок – навіть в умовах тотального поширення дронів можна готувати операції такого масштабу".

Скільки росіян здалося в полон?

А Зеленський зазначив, що просування українських військ на Курщині триває і "обмінний фонд для нашої держави поповнюється", натякаючи на можливість використання захоплених територій як козиря у майбутніх переговорах.

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А тепер щодо обмінного фонду. Він, скажімо так, вже багатий. Кілька днів тому військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коаваленко заявив, що цифри нових полонених – просто шалені. За неофіційними даними, вони коливаються від 300 до 1000 окупантів. Коваленко зазначив, що кількісно російських військ у Курській області було трохи більшою від 10 тис. осіб. І якщо дані про тисячу полонених підтвердяться, то це означає, що лише за тиждень російські окупанти втратили в Курській області десяту частину свого угруповання.

Ну а ще в Мережі просто повно відео з полоненими росіянами. От, наприклад, строковики скаржаться, що їх усі кинули.

Наймасовіше взяття ворога в полон!

Вранці 15 серпня в Мережі з’явилося нове відео полонених, на якому добра пачка росіян один за одним йдуть туди, куди їм кажуть спецназівці СБУ. Кажуть, що це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. Йдеться нібито про 102 росіян.

Росіяни просять обміняти їх на "азовців"

Ба більше, за ці дні з’явилося маса відео, де російські полонені просять своє керівництво обміняти їх на бійців "Азова", яких Росія взагалі відмовляється віддавати, та вже третій рік тримає у заручниках і катує наших хлопців.

Росія вийшла на зв’язок з Україною

І о диво. Після курського прориву Росія вперше від початку повномасштабної війни звернулася до України та ініціювала розмову щодо обміну полоненими. Про це в ефірі телемарафону повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Цю інформацію підтвердив і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко:

"До полону потрапляють ФСБшники, кадирівці, строковики – ті, які так чи інакше резонують у російському суспільстві. Їхня цінність як полонених зростає в рази. Скільки реально потрапило в полон агентів ФСБ, ГРУ – думаю, цифра там у рази більша. Звичайно, чи то потрапляє в полон в’язень, чи кадирівець або офіцер ФСБ – обмін буде зовсім інший. Ми не знаємо точної картини по трофеях, ми не знаємо реальної кількості захоплених полонених, їх якісний та кількісний склад. Але ми бачимо і чуємо, що РФ вперше на третьому році війни сама запросила переговори про обмін полоненими. І це зрозуміло чому – тому що абсолютно інакший склад полонених".

Тож Путіну час замислитися, до чого може все це призвести.

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