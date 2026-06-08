ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
1 хв

6-річна донька Могилевської розсмішила заявою та викликала бурхливу реакцію: "Бізнесвумен росте"

Маленька Софія вразила характером у новому відео з відпочинку в Одесі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Наталія Могилевська з донькою

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська проводить час із родиною на узбережжі моря в Одесі та охоче показує милі моменти з 6-річна донькою Софією.

На новому відео молодша дитина артистки захоплено розкладає мушлі, зібрані на пляжі. Софія повністю занурена у свою гру та намагається все організувати по-своєму. Могилевська спостерігає за нею з посмішкою і вирішує долучитися до процесу. Між ними швидко виникає грайлива суперечка про «правила доступу» до дитячого світу.

«Давай так домовимось: ти не будеш рахувати, я сама вирішу, хто буде дивитися і хто не буде», — відповіла Софія, впевнено окресливши свої умови.

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Домовимось? Бізнесвумен росте», — з гумором відреагувала Наталія Могилевська.

Сцена виглядає як звичайна дитяча гра, але з дуже дорослими нотками характеру. Софія демонструє несподівану рішучість і вміння відстоювати власні «правила», що й розсмішило артистку.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська влаштувала чоловіку розкішний сюрприз в Одесі й ніжно привітала його зі святом.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
266
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie