6-річна донька Могилевської розсмішила заявою та викликала бурхливу реакцію: "Бізнесвумен росте"

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Українська співачка Наталія Могилевська проводить час із родиною на узбережжі моря в Одесі та охоче показує милі моменти з 6-річна донькою Софією.

На новому відео молодша дитина артистки захоплено розкладає мушлі, зібрані на пляжі. Софія повністю занурена у свою гру та намагається все організувати по-своєму. Могилевська спостерігає за нею з посмішкою і вирішує долучитися до процесу. Між ними швидко виникає грайлива суперечка про «правила доступу» до дитячого світу.

«Давай так домовимось: ти не будеш рахувати, я сама вирішу, хто буде дивитися і хто не буде», — відповіла Софія, впевнено окресливши свої умови.

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Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Домовимось? Бізнесвумен росте», — з гумором відреагувала Наталія Могилевська.

Сцена виглядає як звичайна дитяча гра, але з дуже дорослими нотками характеру. Софія демонструє несподівану рішучість і вміння відстоювати власні «правила», що й розсмішило артистку.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська влаштувала чоловіку розкішний сюрприз в Одесі й ніжно привітала його зі святом.

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