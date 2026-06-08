Чи безпечно спати у навушниках: що кажуть лікарі та як слухати музику вночі без шкоди для здоровʼя

Чи безпечно спати у навушниках / © Associated Press

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Сон у навушниках став тихим трендом сучасності. Хтось ховається від хропіння партнера, хтось — від міського трафіку, а хтось просто «заглушає» тривожні думки медитаціями чи ASMR-записами. Існує думка, що використання навушників для засинання може навіть покращувати якість сну і відчуття відпочинку. Проте видання The New York Times застерігає, те, що допомагає заснути, іноді може створювати непомітні ризики для здоров’я вух.

Навушники та «замкнений простір» для вуха

Вушний канал — не просто «приймач» звуків, він також повинен залишатися вентильованим. Вакуумні навушники, особливо ті, які щільно ізолюють звук, можуть утримувати всередині вологу.

А це вже створює умови, у яких легше розвиваються бактерії. Ризик невеликий, але зростає, якщо є схильність до вушних інфекцій, подразнення шкіри чи мікропошкодження.

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Додатковий фактор — душ перед сном. Волога, яка залишається у вухах, у поєднанні з навушниками може посилювати дискомфорт.

Вушна сірка та приховані наслідки

Ще один ефект регулярного використання навушників — накопичення вушної сірки. У нормі вухо очищується самостійно, але вставні навушники можуть заважати цьому процесу чи навіть проштовхувати сірку глибше.

Ознаки можливих проблем — відчуття закладеності, зниження слуху, свербіж або дзвін у вухах. У таких випадках лікарі радять звернутися до спеціаліста чи використовувати аптечні засоби для очищення, але не займатися «глибоким чищенням» самостійно.

Питання гучності

Ще один ключовий фактор — рівень звуку. Приблизно 60–70 децибелів (рівень звичайної розмови) вважається безпечним для тривалого впливу. А от 80 і вище, наприклад, гучна музика чи ресторан, за тривалого прослуховування вже може шкодити слуху.

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Якщо звук не «перегріває» вуха та не змушує вас підвищувати гучність, ризик ушкоджень мінімальний навіть протягом кількох годин сну. Але небезпека виникає, якщо навушники заважають почути будильник або зовнішні сигнали безпеки.

Безпечні альтернативи

Якщо засинання під звук — ваша нічна рутина, не варто повністю від неї відмовлятися. Натомість варто обрати комфортніші варіанти:

навушники з менш щільною посадкою, які не повністю перекривають вушний канал

накладні моделі чи спеціальні пов’язки з вбудованими динаміками

подушки зі вбудованим мінідинаміком для тихого прослуховування

Такі рішення дозволяють зберегти звуковий комфорт і водночас зменшують ризик подразнення та надмірної вологи у вусі.

Спати у навушниках — не заборонено та не обов’язково шкідливо. Для більшості людей це безпечна звичка, якщо дотримуватися помірної гучності та базової гігієни.

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