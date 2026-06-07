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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
2 хв

Могилевська влаштувала чоловіку розкішний сюрприз в Одесі й ніжно привітала його зі святом

Валентин святкує день народження разом із родиною.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про свято у родині.

Так, днями чоловік зірки Валентин відсвяткував день народження. З нагоди особливого свята артистка організувала для родини невелику подорож до Одеси. Разом із коханим та доньками — Сонею і Мішель — зірка вирушила на узбережжя, де на них чекав відпочинок у комфортному готелі.

У своєму фотоблогу Могилевська продемонструвала розкішний номер, який обрала для святкування. Подружжя зупинилося в президентських апартаментах із власним джакузі, а на території комплексу був просторий басейн для відпочинку всієї родини.

Сториз Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сториз Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка також поділилася кадрами сімейного дозвілля. На кадрах можна побачити молодшу доньку Соню, яка весело проводить час у басейні та на пляжі. Сама ж артистка насолоджувалася сонячною погодою, відпочиваючи на шезлонгу.

Донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Особливим моментом святкування стала романтична вечеря для іменинника. Наталія подбала про атмосферу свята: стіл прикрасили свічками, а меню складалося зі страв з морепродуктів. Доповнював вечір мальовничий краєвид на море. У дописі артистка адресувала чоловікові зворушливі слова привітання.

«Ми в Одесі. Приїхали родиною трохи відпочити і відсвяткувати одну подію. У мого чоловіка день народження. Ми взяли номер з дітьми. Зі святом тебе, любий», — замилувала артистка.

Сториз Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сториз Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Після кількох днів відпочинку знаменитість також поділилася своїми емоціями від поїздки. За словами Могилевської, Одеса подарувала їй чудовий настрій та незабутні враження.

«Одеса зустрічає дуже гостинно. Прекрасна погода. Я щаслива», — написала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно акторка Вікторія Маремуха відсвяткувала 37-річчя. Зірка показала пікантні фото у боді та панчохах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
33
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