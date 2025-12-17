Блогерка Верба після гучного скандалу з прапором України пояснила свою позицію: "Всі помиляються"

Юлія Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

Реклама

Українська блогерка Юлія Верба, вона ж Юлія Вербинець, після гучного скандалу, де її звинуватили в зневажливому ставленні до прапора України, пояснила свою позицію.

Так, днями знаменитість публікувала контент, де в обтислому комбінезоні позує на тлі синьо-жовтого стягу, на якому також надруковане її зображення. Проте такий контент оцінили далеко не всі. Деякі навіть почали закидати Вербі паплюження державного символу.

Блогерка прокоментував скандал, який розгорівся довкола неї. Вона наголосила, що не мала на меті когось образити. За словами Юлії, прапор із зображенням її фото – це приклад того, як на початку повномасштабної війни в неї на аватарці було схоже зображення. Верба наголосила, що любить Україну і не збиралась нікого ані ображати, ані принижувати.

Реклама

Саме такий контент спричинив скандал довкола Юлії Верби / © instagram.com/verbaaa

"Я не могла навіть і подумати, що це когось так може зачепити. І якби знала, то цього б не було. І я щиро прошу пробачення. Я - українка. Люблю Україну. Але жодного поганого посилу в це відео не закладалося. Для вас це огидно через мій зовнішній вигляд, але це неприязнь до мене, а не закладені погані сенси і знущання з української символіки. Просто зробити з мене ворога народу? Зробіть ворогів тих, хто краде у вас…", - написала Верба.

Допис Юлії Верби / © instagram.com/verbaaa

Наразі блогерка видалила скандальний контент із прапором України. Юлія зазначила, що зробила це з поваги до тих, кого це може образити. Знаменитість визнала, що це була помилка. Проте вона також додала, що подібне могло статись із будь-яким, тож варто бути більш людяним.

"Всі помиляються. І можна спокійно сказати, що це, на ваш погляд, має некоректний вигляд, ми ж громадяни однієї країни. Це могло статись з кожним", - підсумувала блогерка.