12
1 хв

MamaRika шокувала, як її родина пережила жахливий обстріл Києва: "Думала, що це кінець"

Артистка говорить, що ця ніч видалась для неї найстрашнішою.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
MamaRika

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika висловилась про нічний жахливий обстріл Києва.

У ніч проти 27 грудня країна-агесорка Росія масовано атакувала Україну. Окупанти обстрілювали українців ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Столиця теж опинилась під прицілом. Співачка MamaRika говорить, що цей обстріл для її родини був дійсно жахливим, оскільки, вочевидь, ворожі вибухи були зовсім поруч.

Виконавиця шокувала, що було декілька моментів, коли вона вже думала, що це кінець і обстріл вона не переживе. Артистка говорить, що після таких стресів сил взагалі не лишається.

Допис MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Допис MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

"Мабуть, одна з найстрашніших ночей! Кілька разів думала, що це кінець… Просто дякую Богам, що ми живі. Такий от базовий мінімум", - говорить співачка.

Зазначимо, ніч проти 27 грудня видалась жахливою і для артистки TAYANNA. Ворожий "приліт" був зовсім поруч із будинком співачки. Виконавиця показала наслідки влучання "Шахеда" і звернулась до фанів з проханням допомогти.

