Євген Клопотенко на Різдво почастував кохану кутею та замилував романтикою з нею за столом

Євген Клопотенко та його обраниця / © instagram.com/klopotenko

Відомий український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко показав, як цього року святкував Різдво, яке стало для нього по-справжньому особливим.

Уперше Святвечір кулінар провів разом зі своєю обраницею — Катериною Воскресенською. Закохані зустріли Різдво в домі Євгена, власноруч прикрасили оселю та створили затишну атмосферу свята. Клопотенко приготував кілька традиційних страв і поділився кадрами, як пригощає кохану кутею та цілує її, розділяючи з нею важливу для обох мить.

Окрім святкових фото, шеф-кухар у фотоблогу опублікував і щирі роздуми про сенс Різдва та близькість із рідними. Він наголосив на єднанні та висловив вдячність українським захисникам і захисницям.

«Сьогодні вперше зустрічаємо Різдво разом. І я вкотре думаю: якщо є можливість бути з рідними в цей день - треба бути. Не витрачати життя на сварки, образи й дрібниці, які нічого не варті. Різдво - про близькість, вдячність і тишу всередині. Ісус Рождається. Дякую тим, завдяки кому ми можемо сидіти за святковим столом. Слава ЗСУ!» - наголосив зірка.

