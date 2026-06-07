АЗС змінили ціни на пальне: скільки коштують бензин та дизель 7 червня

Різниця вартості бензину та дизпалива на АЗС усе ще відчутна / © Associated Press

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Станом на 7 червня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 76,70 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 86,84 грн за літр.

Про це повідомляє «Главком».

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

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Нагадаємо, власник мережі АЗК UPG Володимир Петренко попередив, що від 1 липня бензин в Україні може здорожчати приблизно на 4 грн за літр через нову вимогу щодо обов’язкового вмісту біоетанолу. Натомість очільник енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус вважає, що налагодження додавання біоетанолу всередині країни позитивно вплине на вартість бензину.

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