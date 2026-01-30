ТСН у соціальних мережах

Де в Україні платять найбільше: топ регіонів та галузей за рівнем зарплат

За останніми даними Держстату, середня зарплата в Україні сягнула майже 31 тисячі гривень.

Зарплата в Україні перевалила за 30 тисяч

Зарплата в Україні перевалила за 30 тисяч / © ТСН.ua

Державна служба статистики оприлюднила оновлені дані щодо рівня оплати праці в Україні за грудень 2025 року. Згідно зі звітом, показники продемонстрували стрімке зростання наприкінці року.

Про це повідомляє Держстат у Facebook.

Різкий стрибок доходів

Середня заробітна плата в Україні за підсумками грудня склала 30 926 грн. Це на 13,8% більше, ніж у листопаді 2025 року. Таке зростання може бути пов’язане з традиційними перерахунками та виплатами річних премій і бонусів.

Регіональні лідери та аутсайдери

Географія виплат демонструє суттєвий розрив між столицею та регіонами. Цікавим є той факт, що друге місце за рівнем зарплат посідає Луганська область (імовірно, через високі виплати у військовому секторі та критичній інфраструктурі).

Найвищі зарплати:

  • Київ: 48 449 грн

  • Луганська обл.: 45 160 грн

  • Київська обл.: 31 200 грн

Найнижчі зарплати:

  • Кіровоградська обл.: 22 110 грн

  • Чернівецька обл.: 22 450 грн

  • Чернігівська обл.: 22 752 грн

Де платять найбільше за професіями?

Галузевий розріз показує, що найбільш прибутковою сферою залишається ІТ-сектор, де зарплати у кілька разів перевищують середні по країні.

  • Найбагатша галузь: інформація та телекомунікації — 74 981 грн.

  • Найбідніша галузь: сфера творчості, мистецтва та розваг — 17 766 грн.

Нові дані Держстату / © Державна служба статистики України

Нові дані Держстату / © Державна служба статистики України

Нові дані Держстату / © Державна служба статистики України

Нові дані Держстату / © Державна служба статистики України

Ситуація з боргами

Попри загальне зростання зарплат, в країні зберігається проблема з виплатами. Станом на 1 січня 2026 року сумарна заборгованість із виплати заробітної плати становить 3,6 млрд грн.

Нагадаємо, війна спричинила дефіцит робочої сили в Україні. Українська економіка перебуває під тиском через різке скорочення кадрових ресурсів, що одночасно впливає як на оборонний сектор, так і на цивільні галузі.

