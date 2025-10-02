- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 1799
- Час на прочитання
- 1 хв
Карткові перекази контролюватимуть жорсткіше: яка сума підпадає під перевірку
Люди мають знати, що всі їхні транзакції ще більш пильно контролюватимуться і відстежуватимуться.
Більше плюсів від нових правил карткових переказів отримують органи контролю.
Про це сказав ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в етенрі «Київ24».
«Більше плюсів від цього отримують органи контролю. Люди мають знати, що всі їхні транзакції будуть ще більш пильно контролюватися і відстежуватися. Причому можна буде простежити ланцюг транзакцій без додаткового запиту», — пояснив Савченко.
За словами ректора Міжнародного інституту бізнесу, не відстежуються транзакції до 30 тисяч гривень. Якщо ж сума буде більшою, то Савченко радить перераховувати кошти через IBAN і вказувати призначення транзакції: «подарунок» тощо.
Від 1 жовтня Нацбанком вводиться обов’язкова назва отримувача при карткових переказах, що полегшує ідентифікацію транзакцій. Розширені реквізити включають персональні дані та назву отримувача, а вимоги до платіжних документів стали жорсткішими для запобігання шахрайству.
Нагадаємо, у Польщі податкова служба все частіше перевіряє рахунки у польських банках. Зросла кількість запитів на звільнення від банківської таємниці та аналізів підозрілих переказів.