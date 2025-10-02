Карткові перекази контролюватимуть жорсткіше: яка сума підпадає під перевірку

Грошові перекази

Більше плюсів від нових правил карткових переказів отримують органи контролю.

Про це сказав ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в етенрі «Київ24».

«Більше плюсів від цього отримують органи контролю. Люди мають знати, що всі їхні транзакції будуть ще більш пильно контролюватися і відстежуватися. Причому можна буде простежити ланцюг транзакцій без додаткового запиту», — пояснив Савченко.

За словами ректора Міжнародного інституту бізнесу, не відстежуються транзакції до 30 тисяч гривень. Якщо ж сума буде більшою, то Савченко радить перераховувати кошти через IBAN і вказувати призначення транзакції: «подарунок» тощо.

Від 1 жовтня Нацбанком вводиться обов’язкова назва отримувача при карткових переказах, що полегшує ідентифікацію транзакцій. Розширені реквізити включають персональні дані та назву отримувача, а вимоги до платіжних документів стали жорсткішими для запобігання шахрайству.

Нагадаємо, у Польщі податкова служба все частіше перевіряє рахунки у польських банках. Зросла кількість запитів на звільнення від банківської таємниці та аналізів підозрілих переказів.