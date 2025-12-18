- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 114
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 18 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: розв’язуючи важливе питання, потрібно звернути увагу на способи, що дають змогу подивитися на проблему з несподіваного погляду.
Символ дня: лотос.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: білий.
Щасливі камені дня: арагоніт, андалузит.
За яку частину тіла відповідає: очі.
Хвороби дня: необхідно берегти зір — не читати за поганого освітлення і не сидіти довго за комп’ютером.
Харчування дня: потрібно відмовитися від м’яса та випічки.
Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.
Магія і містика дня: можна займатися любовною магією — робити привороти і відвороти.
Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про майбутні події, тобто, по суті справи є віщими.
Табу дня: категорично заборонено що-небудь руйнувати і ламати.
Цитата дня: «Хто хоче діяти — той позабуде спокій» (Йоганн Вольфганг Гете).
Читайте також:
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків Зодіаку чекає прибуток 15-21 грудня
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам Зодіаку пощастить із 15 по 21 грудня
Місячний гороскоп на 15-21 грудня: що рекомендується робити в кожен день тижня
Таро на тиждень 15-21 грудня 2025 року: сила волі, гармонія та нові відкриття