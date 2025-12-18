ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 18 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Лотос

Лотос / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: розв’язуючи важливе питання, потрібно звернути увагу на способи, що дають змогу подивитися на проблему з несподіваного погляду.

Символ дня: лотос.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливі камені дня: арагоніт, андалузит.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: необхідно берегти зір — не читати за поганого освітлення і не сидіти довго за комп’ютером.

Харчування дня: потрібно відмовитися від м’яса та випічки.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія і містика дня: можна займатися любовною магією — робити привороти і відвороти.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про майбутні події, тобто, по суті справи є віщими.

Табу дня: категорично заборонено що-небудь руйнувати і ламати.

Цитата дня: «Хто хоче діяти — той позабуде спокій» (Йоганн Вольфганг Гете).

