- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 375
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 25 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: успіх сприятиме тим, хто займається інтелектуальною працею, від активних дій потрібно відмовитися — поспішати бажано, не поспішаючи.
Символ дня: хмари.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: синій.
Щасливі камені дня: гіацинт, цитрин.
За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.
Хвороби дня: необхідно уникати переохолодження та відмовитися від відвідування місць масового скупчення людей
Харчування дня: можна їсти все, але — в міру.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.
Магія і містика дня: день сприятливий для любовної магії — приворотів і відворотів.
Сни дня: сни нинішньої ночі — пророчі, тому не варто нікому про них розповідати.
Табу дня: не можна нічого продавати і віддавати.
Цитата дня: «Якщо жарт ховається за серйозне — це іронія, якщо серйозне ховається за жарт — це гумор» (Артур Шопенгауер).
