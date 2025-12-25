ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 25 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Хмари

Хмари / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх сприятиме тим, хто займається інтелектуальною працею, від активних дій потрібно відмовитися — поспішати бажано, не поспішаючи.

Символ дня: хмари.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: гіацинт, цитрин.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: необхідно уникати переохолодження та відмовитися від відвідування місць масового скупчення людей

Харчування дня: можна їсти все, але — в міру.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Магія і містика дня: день сприятливий для любовної магії — приворотів і відворотів.

Сни дня: сни нинішньої ночі — пророчі, тому не варто нікому про них розповідати.

Табу дня: не можна нічого продавати і віддавати.

Цитата дня: «Якщо жарт ховається за серйозне — це іронія, якщо серйозне ховається за жарт — це гумор» (Артур Шопенгауер).

