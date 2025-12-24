ТСН у соціальних мережах

У пудровій сукні і з червоною помадою: Єва Лонгорія продемонструвала гарний святковий образ

50-річна акторка зачарувала ніжним луком.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія опублікувала в Instagram знімки свого нового красивого аутфіту.

Акторка постала у пудровій сукні по фігурі зі стразами і на тонких бретельках. Вбрання вона скомбінувала з бежевими босоніжками на шпильках.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Лонгорія зробила укладання з локонами і вечірній макіяж із акцентом на червоній помаді. У вухах у неї були діамантові сережки.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

«Веселих свят», — побажала акторка своїм фоловерам.

