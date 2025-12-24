- Дата публікації
У пудровій сукні і з червоною помадою: Єва Лонгорія продемонструвала гарний святковий образ
50-річна акторка зачарувала ніжним луком.
Єва Лонгорія опублікувала в Instagram знімки свого нового красивого аутфіту.
Акторка постала у пудровій сукні по фігурі зі стразами і на тонких бретельках. Вбрання вона скомбінувала з бежевими босоніжками на шпильках.
Лонгорія зробила укладання з локонами і вечірній макіяж із акцентом на червоній помаді. У вухах у неї були діамантові сережки.
«Веселих свят», — побажала акторка своїм фоловерам.
