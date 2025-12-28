Астрологічний прогноз на 28 грудня

Кажан / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один з найскладніших днів місячного циклу, коли на перший план виходить «тіньовий» бік людської натури, що може призвести до серйозних проблем — сварок, скандалів, конфліктів.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: коричневий, каштановий, шоколадний.

Щасливі камені дня: олександрит, серпентин.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, матимуть психосоматичний характер, тому звертатися по допомогу потрібно до психотерапевта.

Харчування дня: необхідно відмовитися від грибів, м’яса та алкогольних напоїв.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: ворожіння може притягнути в життя серйозний негатив, тож краще від нього відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі неінформативні й жодного впливу на наше життя не матимуть.

Табу дня: не можна розмовляти з незнайомцями, у який би спосіб вони не намагалися звернути на себе нашу увагу.

Цитата дня: «Якщо я приховаю свою таємницю — вона моя полонянка, якщо я її випущу, я — її полонений» (Артур Шопенгауер).

