- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 34
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 28 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: один з найскладніших днів місячного циклу, коли на перший план виходить «тіньовий» бік людської натури, що може призвести до серйозних проблем — сварок, скандалів, конфліктів.
Символ дня: кажан.
Стихія дня: Вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливі кольори дня: коричневий, каштановий, шоколадний.
Щасливі камені дня: олександрит, серпентин.
За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.
Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, матимуть психосоматичний характер, тому звертатися по допомогу потрібно до психотерапевта.
Харчування дня: необхідно відмовитися від грибів, м’яса та алкогольних напоїв.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Магія і містика дня: ворожіння може притягнути в життя серйозний негатив, тож краще від нього відмовитися.
Сни дня: сни нинішньої ночі неінформативні й жодного впливу на наше життя не матимуть.
Табу дня: не можна розмовляти з незнайомцями, у який би спосіб вони не намагалися звернути на себе нашу увагу.
Цитата дня: «Якщо я приховаю свою таємницю — вона моя полонянка, якщо я її випущу, я — її полонений» (Артур Шопенгауер).
Читайте також: