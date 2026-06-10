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Астрологічний прогноз на 9 червня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день сприятливий для завершення незначних справ і підготовки до нових — серйозних — проєктів.
Символ дня: черепаха.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.
Щасливі камені дня: соколине око, тигрове око, котяче око.
За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому необхідно одразу ж уживати відповідних заходів. Не можна лікувати вуха і вживати нові препарати.
Харчування дня: можна сідати на дієту, голодувати і постувати.
Стрижка дня: зі зміною зачіски потрібно зачекати.
Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт, але особливо особливу увагу потрібно присвятити підгодівлі, щепленням і обрізанню рослин.
Магія і містика дня: день сприятливий для аутотренінгу, медитацій і ворожіння на картах Таро.
Сни дня: сни нинішньої ночі показують нам наше життя таким, яким воно є — особливої складності в розшифруванні вони не вимагають.
Табу дня: не можна ставати до нових справ — вони від початку виявляться провальними.
Цитата дня: «Хто не говорить правду про себе, не може говорити її про інших» (Вірджинія Вульф).
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