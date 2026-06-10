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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 9 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Черепаха

Черепаха / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для завершення незначних справ і підготовки до нових — серйозних — проєктів.

Символ дня: черепаха.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: соколине око, тигрове око, котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому необхідно одразу ж уживати відповідних заходів. Не можна лікувати вуха і вживати нові препарати.

Харчування дня: можна сідати на дієту, голодувати і постувати.

Стрижка дня: зі зміною зачіски потрібно зачекати.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт, але особливо особливу увагу потрібно присвятити підгодівлі, щепленням і обрізанню рослин.

Магія і містика дня: день сприятливий для аутотренінгу, медитацій і ворожіння на картах Таро.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують нам наше життя таким, яким воно є — особливої складності в розшифруванні вони не вимагають.

Табу дня: не можна ставати до нових справ — вони від початку виявляться провальними.

Цитата дня: «Хто не говорить правду про себе, не може говорити її про інших» (Вірджинія Вульф).

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Дата публікації
Кількість переглядів
129
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