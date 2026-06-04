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Перші можуть все життя прожити з однією жінкою, «випускаючи пару» у стосунках на стороні, другі славляться як рідкісними сім’янини, але одна фатальна зустріч може вивести їх із сім’ї.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків зодіаку, які живуть за принципом: закохався — одружився.

Рак

Раків з повним правом можна назвати найкращими чоловіками зодіакального кола, оскільки вони ведуть зразкове сімейне життя і зв’язків на стороні собі не дозволяють. Але — рівно доти, доки не станеться воістину доленосна — на їхній погляд — зустріч, після якої вони можуть піти від нинішньої дружини, щоб стати вірним і відданим чоловіком іншої.

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Овен

Овни відомі своєю стрімкістю в діях, проте щодо своєї сім’ї здатні довгий час зберігати вірність жінці, яку вони обрали за дружину, — легкий флірт, як такий, що не має особливого значення, в розрахунок не береться. Але саме в цьому і полягає основна небезпека: закохавшись по-справжньому, вони, найімовірніше, укладуть новий шлюб.

Козоріг

Для Козорогів, образно кажучи, дуже важливий тил — дім і сім’я, завдяки яким вони можуть зосередитися на такій важливій для них роботі. Саме тому представники знака намагаються триматися стабільності, але сильна закоханість може повести їх убік, що стає цілковитою несподіванкою для їхньої другої половинки, яка не передбачала таких різких рухів.

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