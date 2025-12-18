Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть розмовляти самі з собою

Гороскоп / © Credits

Заведено вважати, що бесіда із самим собою — ознака нездорової психіки, але насправді це не так — іноді ніхто не дасть нам кращої поради, ніж наш власний внутрішній голос.

Але якщо більшість із нас робить це рідко, є й ті, хто часто вдається до його допомоги. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть розмовляти самі з собою.

Близнята

Близнята спілкуються самі з собою постійно: у них усередині — і це випливає з назви знака — «живуть» двоє людей, і було б дивно, якби вони не контактували одна з одною. Інша річ, що дві їхні субособистості далеко не завжди можуть дійти до єдиної думки, тож представники знака часто перебувають у сварці із собою.

Водолій

Водолії у спілкуванні із собою черпають натхнення, яке так необхідне їм для роботи — переважно творчої. Проговорюючи завдання, що стоїть перед ними, — про себе або вголос, — вони краще розуміють, що саме їм потрібно зробити, і одразу ж вигадують нестандартний креативний хід, що дає їм змогу досягти бажаного.

Терези

Терези, як відомо, насилу ухвалюють будь-які — як професійні, так і життєві — рішення, оскільки вагаються між двома його варіантами без шансу пристати до якогось одного «берега». І тут на допомогу їм приходить внутрішній голос, який ставить вирішальну крапку в суперечці — як можна до нього не дослухатися?

