ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть розмовляти самі з собою

Відомо, що завжди приємно поговорити з розумним співрозмовником, навіть якщо в цій якості виступаєш ти сам.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Заведено вважати, що бесіда із самим собою — ознака нездорової психіки, але насправді це не так — іноді ніхто не дасть нам кращої поради, ніж наш власний внутрішній голос.

Але якщо більшість із нас робить це рідко, є й ті, хто часто вдається до його допомоги. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть розмовляти самі з собою.

Близнята

Близнята спілкуються самі з собою постійно: у них усередині — і це випливає з назви знака — «живуть» двоє людей, і було б дивно, якби вони не контактували одна з одною. Інша річ, що дві їхні субособистості далеко не завжди можуть дійти до єдиної думки, тож представники знака часто перебувають у сварці із собою.

Водолій

Водолії у спілкуванні із собою черпають натхнення, яке так необхідне їм для роботи — переважно творчої. Проговорюючи завдання, що стоїть перед ними, — про себе або вголос, — вони краще розуміють, що саме їм потрібно зробити, і одразу ж вигадують нестандартний креативний хід, що дає їм змогу досягти бажаного.

Терези

Терези, як відомо, насилу ухвалюють будь-які — як професійні, так і життєві — рішення, оскільки вагаються між двома його варіантами без шансу пристати до якогось одного «берега». І тут на допомогу їм приходить внутрішній голос, який ставить вирішальну крапку в суперечці — як можна до нього не дослухатися?

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
134
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie