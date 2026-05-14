Чому хаотичне садівництво стає головним літнім трендом 2026 року

Видання Good Housekeeping називає цей тренд одним із найпомітніших садівничих напрямів останнього часу. У TikTok хештег #chaosgardening уже зібрав понад 23 тис. відео, а сам підхід дедалі активніше виходить за межі соцмереж у реальні сади та подвір’я.

Причина популярності проста, люди втомилися від ідеальності. Хаотичне садівництво пропонує повернення до базового задоволення від роботи у саду, без надмірного контролю, складних схем садіння та постійного відчуття, що «треба зробити ще більше».

Попри гучну назву, мова не йде про повний безлад. Хаотичне садівництво — це природний і вільний підхід до саду, де насіння квітів, овочів і трав висівають без чіткої структури чи ідеальних рядів. Рослинам дозволяють «самостійно знайти своє місце».

Садова дизайнерка Лінда Ватер пояснює, що головна краса такого саду у його невибагливості та мінімальному догляді. У результаті простір має живий, густий та менш «постановчий» вигляд, ніж класичні декоративні сади.

Не нова, а забута ідея

Попри популярність у TikTok, сама концепція має дуже давню історію. Ще до появи формальних європейських садів із симетричними клумбами та підстриженими живоплотами існували сільське садівництво та дикі квіткові сади, де рослини росли природно та вільно.

Такі сади будувалися на різноманітті, спонтанності, природному самовисіванні та змішуванні культур. І саме до цієї естетики сьогодні тяжіє хаотичне садівництво.

Актуальність тренду

Секрет популярності хаотичного садівництва у його психологічному ефекті. Після років культу продуктивності та «ідеального стилю життя» люди дедалі більше шукають простіших рішень, контакту з природою, менш контрольованих процесів і хобі без тиску на результат.

Хаотичне садівництво ідеально вписується у цю нову філософію. До того ж воно працює майже інтуїтивно. Багато садівників і раніше помічали «випадкові» рослини біля компосту чи несподівані квіти у нових місцях. Таке садівництво просто перетворює цю випадковість на концепцію.

Як створити хаотичний сад

Попри всю спонтанність, експерти все ж радять дотримуватися базових принципів.

Оберіть правильне місце. Найкраще працюють сонячні чи частково сонячні ділянки з нормальним дренажем. Не треба ідеального ландшафту, головне, щоб рослини могли розвиватися без постійного втручання.

Підготуйте ґрунт. Навіть хаос потребує невеликої бази. Ґрунт варто трохи розпушити граблями чи сапкою, прибрати великі бур’яни та сміття. Цього достатньо, щоб насіння краще закріпилося.

Обирайте розумно рослини. Варто поєднувати квіти, трави, овочі та рослини для запилювачів. Ідеальний баланс — приблизно 75% місцевих видів і 25% немісцевих. Але тут є важливий нюанс. Ентомолог Дуг Талламі наголошує, що не всі місцеві рослини автоматично корисні. Головне питання — чи підтримує рослина екосистему, а саме, запилювачів, птахів, корисних комах і біорізноманіття.

Просто розсипте насіння. Саме тут починається «хаос». Насіння змішують у відрі та вільно розсипають по підготовленій землі. Потім його трохи загортають граблями чи поливають.

Структурування. Одна з головних помилок — думати, що хаотичне садівництво означає повну відсутність дизайну. Лінда радить додавати невибагливі кущі, вічнозелені акценти, кам’яні доріжки, бордюри та поїлки для птахів. Саме такі елементи створюють відчуття продуманості навіть у «дикому» саду.

Менше стресу

Цей тренд часто називають «антиідеальним» садівництвом. Він потребує менше догляду, знижує потребу у добривах і пестицидах, підтримує біорізноманіття, приваблює запилювачів і створює маленьку природну екосистему.

І головне, дозволяє насолоджуватися садом, а не постійно «виправляти» його.

Одначе, повна свобода рослин має свої наслідки. Серед головних викликів можна відзначити агресивне розростання окремих видів, бур’яни, непередбачуваний результат і «зарослий» вигляд.

Експерти наголошують, все це не означає повну відсутність догляду. Іноді рослини доводиться проріджувати, пересаджувати, рятувати від надмірної тіні та коригувати конкуренцію між видами. Тобто сад усе одно залишається діалогом між природою та людиною, просто менш жорстким і контрольованим.

