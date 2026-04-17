Декоративні трави: найкращі варіанти для вирощування в саду та поради щодо садіння

Декоративні трави не слід ігнорувати через їхню користь для дикої природи, і ви можете легко вирощувати їх у бордюрах, гравійних садах або в контейнерах.

Трави переносять широкий спектр умов і не потребують особливого догляду, окрім можливого обрізання наприкінці зими

Ось кілька порад щодо чудових декоративних трав від трьох експертів — садових дизайнерів Розмарі Александер, Сари Прайс та Ульфа Нордф’єлла, які поділилися ними з Gardens Illustrated.

Найкращі декоративні трави для вирощування

Ковила тростинна (Anemanthele lessoniana)

Декоративна трава, що не потребує особливого догляду, не любить скупченості та має тенденцію розростатися навколо. Її дугоподібні квіткові головки та злегка вигнуте листя надають бордюру руху. Можна обрізати пізньою осінню. Висота 60 см.

Умови: середній ґрунт; повне сонце. Сезон інтересів: Цілий рік. RHS H4, USDA 7a-9b.

Вівсюнець вічнозелений (Helictotrichon sempervirens)

Гарний екземпляр декоративної трави з кульками жорсткого, синьо-зеленого листя та солом’яних квітів, що тримаються високо над листям. Може бути корисною рослиною-якорем на розі. Може заразитися іржею в тіні. Висота 1,2 м.

Умови: добре дренований, багатий на гумус ґрунт; сонце. Сезон інтересів: Середина літа. RHS H7, USDA 4a-9b.

Ковила гігантська (Stipa gigantea)

Видовищні квітконоси піднімаються високо над густими, вічнозеленими купами сіро-зеленого листя. Декоративна трава, яку можна побачити на тлі сонця, що заходить. Висота 2,2 м. S 1 м.

Умови: добре дренований ґрунт; повне сонце. Сезон, що цікавить: Літо. RHS H7, USDA 6a-10b.

Трясунка велика (Briza maxima)

Однорічна декоративна трава, що утворює купки, з низькими листяними пучками та красивими квітковими головками, що складаються з маси колосків. Ці витончені, тремтячі «медальйони» мають фіолетовий колір, перш ніж стати золотистими. Корисна для створення відчуття лугу. Самосів. Висота 45 см.

Умови: добре дренований ґрунт; повне сонце. Сезон, що цікавить: травень-серпень. RHS H6, USDA 4a-8b.

Куничник гостроквітковий (Calamagrostis emodensis)

Пухнасті насіннєві головки настільки стійкі, що їх майже шкода зрізати ранньою весною. Висота 1,2 м.

Умови: добре дренований ґрунт; сонце або легка тінь, якщо ґрунт не надто сухий. Сезон, що цікавить: червень; квіткові головки залишаються на всю зиму.

Ячмінь гривастий (Hordeum jubatum)

Її люблять за довгі, пурпурно-рожеві, сріблясті остюки, які мають приголомшливий ореол, коли освітлені сонцем. Найкращий вигляд має, коли вирощується на відкритому гравійному осипі, де її шлейфи ніби ширяють над гвоздикою, чебрецем та іншими наземними сонячними рослинами. Цвіте протягом тривалого часу. Найкраще вирощується як однорічна рослина. Висота 1 м.

Умови: добре дренований ґрунт; повне сонце. Сезон, що цікавить: червень-липень. RHS H6, USDA 4a-8b.

Перлівка висока (Melica altissima ‘Alba’)

Білі, схожі на намистинки квіти звисають повітряними гілками на низькому, ніжно вигнутому, свіжому листі. Декоративна трава, яку чудово висаджувати масово або серед папоротей, щоб ви могли бачити, як колоски тремтять на вітрі. Зрізайте після першого цвітіння, щоб стимулювати друге. Висота 50 см.

Умови: родючий, добре дренований ґрунт; повне сонце або пів тінь. Сезон, що цікавить: травень-червень. RHS H6.

Молінія Хейдебраут (Molinia heidebraut)

Незамінна декоративна трава для вересових пусток. Вертикальні квітконоси поступово розходяться віялом у міру зростання. Гарна як окремий акцент, масово або вплетена в трав’янисті насадження як прозора вуаль. Висота 1,2 м.

Умови: вологі, але добре дреновані, нейтральні до кислих ґрунтів; повне сонце до пів тіні. Сезон, що цікавить: червень-листопад. RHS H7, USDA 4a-9b.

Куничник діамантовий (Calamagrostis brachytricha)

Куничник діамантовий утворює кущ блискучого зеленого, лінійного листя, яке жовтіє восени. Наприкінці літа з’являються пурпурові квіткові суцвіття, які зникають, створюючи сріблястий зимовий силует. Висота 1-1,5 м.

Умови: вологий, добре дренований ґрунт; повне сонце. Сезон, що цікавить: цілий рік. RHS H6, USDA 4a-9b.

Хаконехлоя велика (Hakonechloa macra)

Ця декоративна трава, що утворює кущі з яскраво-зеленим листям, схожим на бамбук, забезпечує м’яку структуру бордюрам. Висаджена масово, вона створює пишний фон для таліктрумів, ірисів та весняних цибулинних. Висота 35-70 см.

Умови: вологий, торф’янистий ґрунт; пів тінь. Сезон, що цікавить: червень. RHS H7, USDA 5a-9b.