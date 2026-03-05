Дженіфер Гарнер youtube.com_@jennifer.garner / © YouTube

Ідея почати день із печива може здатися трохи бунтівною. Але якщо придивитися на склад, це цілком логічний вибір: вівсянка, цільнозернове борошно, кокос та яйця. Тобто баланс текстури, клітковини та солодкого настрою.

Саме про приготування такого печива на своїй сторінці розповіла акторка Дженіфер Гарнер. Солодкість тут делікатна, адже поєднання білого та коричневого цукру створює глибину смаку, а якщо додати шоколадну крихту, отримаєте ще смачнішу версію. Це печиво ситне, але не важке. Воно чудово поєднується з кавою чи лате.

Інгредієнти пшеничне борошно 1 склянка сода ¾ ч. л морська сіль ½ ч. л вівсяні пластівці 1 склянка подрібнені пшеничні 1 склянка цільнозернове борошно ½ склянки несолодка кокосова стружка ½ склянки мускатний горіх дрібка ванільний екстракт 1 ч. л лимонна цедра 1 ч. л цукор ⅔ склянки коричневий цукор ⅔ склянки вершкове масло кімнатної температури 8 ст. л яйця 2 шт. шоколадна крихта

Приготування

Розігрійте духовку до 175°C. Застеліть деко пергаментом. У мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно, соду та сіль. Додайте вівсянку, подрібнені пластівці, цільнозернове борошно, кокос і мускатний горіх. В іншій мисці перетріть цукор із ваніллю та лимонною цедрою. Збийте масло до кремової текстури та поступово додайте цукрову суміш. Введіть яйця, потім сухі інгредієнти — лише до поєднання. Викладайте тісто ложкою, але залиште відстань між печивом. Випікайте 15–17 хв до золотистого кольору.

Остудіть і насолоджуйтесь.

Сучасна гастрономія дедалі більше тяжіє до інтуїтивного харчування. Сніданок — це не про правила, а про задоволення та баланс. Печиво від Дженіфер Гарнер — це компроміс між десертом і поживною випічкою. У них є клітковина, білок із яєць і трохи корисних жирів.

Печиво на сніданок більше не звучить як щось заборонене. Завдяки цьому рецепту від Дженіфер Гарнер воно стало символом легкого, затишного ранку без почуття провини. Бо якщо сніданок має починатися з чогось — нехай це буде смачна радість.