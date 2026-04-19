Яке мило фото: як Дрю Беррімор одного разу подарувала принцесі Діані м'яку іграшку

Дрю Беррімор і принцеса Діана / © Associated Press

Маленька Дрю Беррімор подарувала м'яку іграшку у вигляді інопланетянина з фільму «Інопланетянин» на благодійній прем'єрі цього популярного фільму у Лондоні 9 грудня 1982 року.

На задньому плані фотографії видно принца Чарльза. Також на фотографії Генрі Томас та Роберт Макнотон, які знімалися у цьому фільмі.

Маленька Дрю Беррімор на фото з принцесою Уельської Діаною, 1982 рік / © Associated Press

Через багато років Меган Маркл, невістка принцеси Діани, відвідала шоу Дрю Беррімор і та подарувала їй цю фотографію в рамочці.

«Для мене було величезною честю познайомитися з такою неймовірною людиною, яка перевершила всі очікування, — сказала Баррімор. — Це була честь всього мого життя», — прокоментувала тоді акторка свою зустріч із принцесою Уельською.

"О боже, я обов'язково скажу про це Гаррі", - пообіцяла Меган Маркл, маючи на увазі свого чоловіка та сина принцеси Діани.