- Суспільство
- 135
- 2 хв
Королева Єлизавета II обожнювала цей десерт ще до того, як він став трендом у соцмережах: шефкухар монархині показав рецепт
Колишній особистий кухар королеви Єлизавети II, який 15 років працював на монархиню, розповів, прихильницею якогось десерту була Її Величність.
Даррен МакГреді розсекретив, що королева була великою шанувальницею начинки з імбирного печива Ginger Nut у грецький йогурт, називаючи це чізкейком.
У відеоролику з кулінарним уроком, опублікованому на його YouTube-каналі, колишній шефкухар Букінгемського палацу розповів про звички своєї колишньої начальниці в перекусах і заявив, що вона насолоджувалася цим десертом ще до того, як він став популярним в інтернеті.
Хоча покійна королева полюбляла його як десерт, деякі користувачі мережі обирають його як сніданок.
Рецепт японського чізкейку став вірусним у соціальних мережах як здорова альтернатива традиційно калорійному десерту. Для його приготування потрібно просто покласти печиво Lotus Biscoff у баночку грецького йогурту та залишити охолоджуватись у холодильнику.
Даррен розповів, що спробував замінити печиво Biscoff імбиром печиво Ginger Nut, оскільки, за його словами, саме його так любила Єлизавета II.
“Коли я побачив у соціальних мережах останній вірусний десерт, я подумав: “Це не новина! Королева їла це понад 30 років тому». Впевнений, ви бачили в TikTok, Instagram та Facebook вірусний японський чізкейк із грецьким йогуртом та печивом Biscoff. Отже, коли я був у Букінгемському палаці, я готував дуже схожу страву з імбирним печивом. Це, мабуть, один із найпростіших у приготуванні рецептів, але його завжди подавали за королівським столом», - сказав МакГреді.
Він розкрив одну незначну різницю між десертом королеви і вірусним трендом і пояснив: «У Букінгемському палаці ми часто подавали страву під назвою імбирний крем, і кухарі любили її готувати, королева любила замовляти її і з задоволенням їла!».
Даррен підкреслив, що в королівському варіанті японського чізкейку поверх йогурту, після того, як у нього вставлені печива, додають трохи збитих вершків.