Королева Єлизавета II

Реклама

Даррен МакГреді розсекретив, що королева була великою шанувальницею начинки з імбирного печива Ginger Nut у грецький йогурт, називаючи це чізкейком.

У відеоролику з кулінарним уроком, опублікованому на його YouTube-каналі, колишній шефкухар Букінгемського палацу розповів про звички своєї колишньої начальниці в перекусах і заявив, що вона насолоджувалася цим десертом ще до того, як він став популярним в інтернеті.

Хоча покійна королева полюбляла його як десерт, деякі користувачі мережі обирають його як сніданок.

Реклама

Рецепт японського чізкейку став вірусним у соціальних мережах як здорова альтернатива традиційно калорійному десерту. Для його приготування потрібно просто покласти печиво Lotus Biscoff у баночку грецького йогурту та залишити охолоджуватись у холодильнику.

Даррен розповів, що спробував замінити печиво Biscoff імбиром печиво Ginger Nut, оскільки, за його словами, саме його так любила Єлизавета II.

“Коли я побачив у соціальних мережах останній вірусний десерт, я подумав: “Це не новина! Королева їла це понад 30 років тому». Впевнений, ви бачили в TikTok, Instagram та Facebook вірусний японський чізкейк із грецьким йогуртом та печивом Biscoff. Отже, коли я був у Букінгемському палаці, я готував дуже схожу страву з імбирним печивом. Це, мабуть, один із найпростіших у приготуванні рецептів, але його завжди подавали за королівським столом», - сказав МакГреді.

Королева Єлизавета II любила різні десерти

Він розкрив одну незначну різницю між десертом королеви і вірусним трендом і пояснив: «У Букінгемському палаці ми часто подавали страву під назвою імбирний крем, і кухарі любили її готувати, королева любила замовляти її і з задоволенням їла!».

Реклама

Даррен підкреслив, що в королівському варіанті японського чізкейку поверх йогурту, після того, як у нього вставлені печива, додають трохи збитих вершків.