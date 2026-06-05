Поєднала горохову сукню з синім пальтом: королева Мері блиснула стильним луком у круїзі

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

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4 червня Їхні Величності відвідали затоку Гольбек під час свого літнього туру до муніципалітету Гольбек. Мері та Фредерік X прибули на королівському судні Даннеброг до порту Гольбек-Ню-Гавн, де їх тепло вітала публіка.

Королівський корабель пришвартувався у бухті Крагс-Брюгге, де королівське подружжя, серед інших, зустріла мер Крістіна Кширосяк Гансен.

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Королева, як завжди, мала витончений вигляд, була одягнена у синє пальто з поясом на талії від Harris Wharf London, а під ним була шовкова синя сукня в горох від Greta Stockholm. Взула королева нюдові туфлі-човники від Prada зі шкіри і була в обідку на голові.

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Красивий аутфіт королева доповнила лаконічними діамантовими сережками-цвяхами, кількома діамантовими каблучками та світлим манікюром. Волосся розпустила і зробила дуже виразний макіяж очей та губ.

Король Фредерік X був одягнений у військову форму і, як і його дружина, тепло вітав гостей на заході.

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Нещодавно подружжя під час цього круїзу заскочили в дуже милий момент, коли вони трималися за руки.

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