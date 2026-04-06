Принци Джордж і Луї Уельські з’явилися на службі на Великдень у схожих образах

Принци Джордж і Луї з батьком принцом Вільямом

Реклама

Якщо принцеса Кейт обрала для урочистого дня вбрання у світлому кремовому відтінку від Self Portrait, її дочка принцеса Шарлотта одягла пальто від Catherine Walker, в якому з'являлася на публіці на Різдво, то сини Уельських були в класичних костюмах.

Принцеса Уельська з чоловіком Вільямом і дітьми, а також принцеса Анна і її чоловік Тімоті Лоренс

Що примітно — 12-річний Джордж і 7-річний Луї були одягнені в однакові білі сорочки, блакитні краватки та сині костюми, які лише трохи відрізнялися кроєм. Брати мали стильний і стриманий вигляд водночас, а також чудово гармонували з образом їхнього батька — принца Уельського Вільяма.

Що цікаво принц Вільям раніше казав, що він не любив, коли в дитинстві його мама принцеса Діана однаково одягала їх із братом Гаррі, але сам він дотримується іноді схожого принципу.