ТСН у соціальних мережах

Суспільство
148
1 хв

Принци Джордж і Луї Уельські з’явилися на службі на Великдень у схожих образах

Родина Уельських відвідала вчора у повному складі великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Ольга Кузьменко
Принц Джордж і Луї з батьком принцом Вільямом

Принци Джордж і Луї з батьком принцом Вільямом / © Associated Press

Якщо принцеса Кейт обрала для урочистого дня вбрання у світлому кремовому відтінку від Self Portrait, її дочка принцеса Шарлотта одягла пальто від Catherine Walker, в якому з'являлася на публіці на Різдво, то сини Уельських були в класичних костюмах.

Принцеса Уельська з чоловіком Вільямом і дітьми, а також принцеса Анна і її чоловік Тімоті Лоренс / © Associated Press

Принцеса Уельська з чоловіком Вільямом і дітьми, а також принцеса Анна і її чоловік Тімоті Лоренс / © Associated Press

Що примітно — 12-річний Джордж і 7-річний Луї були одягнені в однакові білі сорочки, блакитні краватки та сині костюми, які лише трохи відрізнялися кроєм. Брати мали стильний і стриманий вигляд водночас, а також чудово гармонували з образом їхнього батька — принца Уельського Вільяма.

Принц Луї / © Associated Press

Принц Луї / © Associated Press

Принц Джордж, принц Луї та принц Вільям / © Associated Press

Принц Джордж, принц Луї та принц Вільям / © Associated Press

Що цікаво принц Вільям раніше казав, що він не любив, коли в дитинстві його мама принцеса Діана однаково одягала їх із братом Гаррі, але сам він дотримується іноді схожого принципу.

148
