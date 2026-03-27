У кораловому топі та балетках: леді Амелія Віндзор сходила до театру
Британська аристократка леді Амелія Віндзор побувала з візитом в Іспанії.
Леді Амелія відвідала урочисту вечерю відкриття показу MBFWMadrid, організованому у співпраці з NARS, у Театрі Реал у Мадриді.
30-річна британка, яка нещодавно повернулася з відпустки в Греції, з’явилася на світському заході в кораловому топі на широких бретельках та чорній спідниці з принтом та підібравши до вбрання балетки із застібками на пласкій підошві.
З аксесуарів образ дівчини доповнювали годинник на зап’ястя, кілька золотих сережок у вухах, також вона розпустила волосся, зробила макіяж зі стрілками і підкреслила губи нюдовою помадою.
