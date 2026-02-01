- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 46
- Час на прочитання
- 1 хв
У пальті та без укладання: принцеса Кейт таємно сходила на виставку
Принцеса Уельська Кейт здійснила приватний візит до Вінчестера і поділилася особистим повідомленням у Instagram.
Принцеса вирішила відвідати художню виставку «Краса Землі: мистецтво Мей, Джейн та Вільяма Морріса», що проходить у галереї The Arc.
У відео, опублікованому в її Instagram, видно, як королівську персону проводять виставкою, і вона милується представленими витворами мистецтва. Для прогулянки Кейт обрала пальто шоколадного кольору та доповнила образ шарфом, а волосся просто розпустила, не ставши робити якесь особливе укладання.
«Моя подяка команді The Arc у Вінчестері. Було захопливо бачити, як вони поставили творчість у центр життя спільноти та зробили мистецтво доступним для широкої публіки. Виставка „Краса Землі“ стала потужним нагадуванням про зв’язок між природою, творчістю та ремеслом. С.», — написала Кетрін в особистому повідомленні в Instagram.
У відповідь організація Arc написала:
«Для нас було великою честю вітати Її Королівську Високість Принцесу Уельську на виставці „Краса Землі: Мистецтво Мей, Джейн та Вільяма Морріса“ в Arc, Вінчестер. Ця виставка присвячена неминучій спадщині сім’ї Морріс, підкреслюючи художній внесок Мей і Джейн Морріс поряд з Вільямом Моррісом. Ми пишаємося тим, що ця важлива виставка отримала таке зізнання».
Нагадаємо, вчора, 31 січня мама принцеси Кейт — Керол Міддлтон — святкувала день народження. Ми зібрали для вас цікаві факти про жінку.