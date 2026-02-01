ТСН у соціальних мережах

Суспільство
46
1 хв

У пальті та без укладання: принцеса Кейт таємно сходила на виставку

Принцеса Уельська Кейт здійснила приватний візит до Вінчестера і поділилася особистим повідомленням у Instagram.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса вирішила відвідати художню виставку «Краса Землі: мистецтво Мей, Джейн та Вільяма Морріса», що проходить у галереї The Arc.

У відео, опублікованому в її Instagram, видно, як королівську персону проводять виставкою, і вона милується представленими витворами мистецтва. Для прогулянки Кейт обрала пальто шоколадного кольору та доповнила образ шарфом, а волосся просто розпустила, не ставши робити якесь особливе укладання.

Принцеса Уельська / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Уельська / © Instagram принца і принцеси Уельских

«Моя подяка команді The Arc у Вінчестері. Було захопливо бачити, як вони поставили творчість у центр життя спільноти та зробили мистецтво доступним для широкої публіки. Виставка „Краса Землі“ стала потужним нагадуванням про зв’язок між природою, творчістю та ремеслом. С.», — написала Кетрін в особистому повідомленні в Instagram.

У відповідь організація Arc написала:

«Для нас було великою честю вітати Її Королівську Високість Принцесу Уельську на виставці „Краса Землі: Мистецтво Мей, Джейн та Вільяма Морріса“ в Arc, Вінчестер. Ця виставка присвячена неминучій спадщині сім’ї Морріс, підкреслюючи художній внесок Мей і Джейн Морріс поряд з Вільямом Моррісом. Ми пишаємося тим, що ця важлива виставка отримала таке зізнання».

Нагадаємо, вчора, 31 січня мама принцеси Кейт — Керол Міддлтон — святкувала день народження. Ми зібрали для вас цікаві факти про жінку.

46
