Папараці заскочили Шарліз Терон, коли вона у майці-алкоголічці і штанах-аладінах дерлася на скелю

Шарліз Терон

Папараці заскочили Шарліз Терон, коли вона лізла вгору по конструкції, яка імітувала скелю, на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Це були знімання відеоролику для промотуру трилеру «Вершина» (Apex), у якому вона зіграла головну роль.

Шарліз Терон

Для екстремального заняття Шарліз обрала білу базову майку-алкоголічку і білі штани-аладіни. Вбрання вона скомбінувала з бежевими кросівками з помаранчевими шнурівками, зверху яких одягла чорні чохли, щоб було зручно підійматися по «скелі».

Шарліз Терон

Для безпеки на талію і ноги Терон пристебнули страхувальну систему з мотузками.

Про фільм:

Жінка-скелелаз Саша (Шарліз Терон), переживши особисту втрату, поїхала в гори, щоб випробувати свої сили у дикій природі Австралії. Окрім стихії, головній героїні загрожує божевільний вбивця Бен (Терон Еджертон), якого вона там зустріла. Чи вдасться Саші пройти небезпечний маршрут і врятуватися від неадекватного чоловіка?

Фільм вже вийшов на стримінговому сервісі Netflix.

