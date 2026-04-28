ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
386
Час на прочитання
1 хв

Папараці заскочили Шарліз Терон, коли вона у майці-алкоголічці і штанах-аладінах дерлася на скелю

Акторка взяла участь у зніманні відеоролику для промо її нового фільму.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Шарліз Терон

Шарліз Терон / © Getty Images

Папараці заскочили Шарліз Терон, коли вона лізла вгору по конструкції, яка імітувала скелю, на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Це були знімання відеоролику для промотуру трилеру «Вершина» (Apex), у якому вона зіграла головну роль.

Для екстремального заняття Шарліз обрала білу базову майку-алкоголічку і білі штани-аладіни. Вбрання вона скомбінувала з бежевими кросівками з помаранчевими шнурівками, зверху яких одягла чорні чохли, щоб було зручно підійматися по «скелі».

Для безпеки на талію і ноги Терон пристебнули страхувальну систему з мотузками.

Про фільм:

Жінка-скелелаз Саша (Шарліз Терон), переживши особисту втрату, поїхала в гори, щоб випробувати свої сили у дикій природі Австралії. Окрім стихії, головній героїні загрожує божевільний вбивця Бен (Терон Еджертон), якого вона там зустріла. Чи вдасться Саші пройти небезпечний маршрут і врятуватися від неадекватного чоловіка?

Фільм вже вийшов на стримінговому сервісі Netflix.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
386
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie