У жакеті на голе тіло: акторка Роуз Бірн відвідала галацеремонію в оригінальному образі

Акторка обрала класичний образ від Armani.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Роуз Бірн

Роуз Бірн / © Associated Press

Після перемоги на «Золотому глобусі» акторка Роуз Бірн відвідала ще один захід — галацеремонію вручення премій Національної ради кінокритиків у Нью-Йорку.

Вона прийшла на захід не у вечірній сукні, а в костюмі із завуженими штанами з оксамиту і приталеному жакеті в дрібну білу цятку. Носила з цим ансамблем акторка абсолютно прозору блузу, яку на горловині прикрашав оксамитовий бант.

Роуз Бірн / © Associated Press

Роуз Бірн / © Associated Press

Цей образ Роуз був із колекції Giorgio Armani Privé, яку покійний модельєр Джорджіо Армані презентував публіці в Парижі напередодні свого 91-го дня народження.

Роуз Бірн / © Associated Press

Роуз Бірн / © Associated Press

До речі, на «Золотому глобусі» Роуз приголомшила усіх своєю сукнею, адже вона скопіювала образ Кіри Найтлі із фільму «Спокута» 2007 року.

Роуз Бірн / © Associated Press

Роуз Бірн / © Associated Press

