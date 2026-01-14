- Дата публікації
У жакеті на голе тіло: акторка Роуз Бірн відвідала галацеремонію в оригінальному образі
Акторка обрала класичний образ від Armani.
Після перемоги на «Золотому глобусі» акторка Роуз Бірн відвідала ще один захід — галацеремонію вручення премій Національної ради кінокритиків у Нью-Йорку.
Вона прийшла на захід не у вечірній сукні, а в костюмі із завуженими штанами з оксамиту і приталеному жакеті в дрібну білу цятку. Носила з цим ансамблем акторка абсолютно прозору блузу, яку на горловині прикрашав оксамитовий бант.
Цей образ Роуз був із колекції Giorgio Armani Privé, яку покійний модельєр Джорджіо Армані презентував публіці в Парижі напередодні свого 91-го дня народження.
До речі, на «Золотому глобусі» Роуз приголомшила усіх своєю сукнею, адже вона скопіювала образ Кіри Найтлі із фільму «Спокута» 2007 року.