В елегантному жакеті і з червоною 3D-квіткою: вишукана Меріл Стріп на фотоколі у Лондоні
Акторка в образі від Armani Privé позувала на івенті, присвячеому промотуру сиквелу «Диявол носить Прада».
Меріл Стріп з’явилася на фотоколі, присвяченому прем’єрі фільму «Диявол носить Прада 2», у музеї Вікторії та Альберта у Лондоні.
Для своєї появи акторка обрала вишуканий образ від Armani Privé. На ній були класичні чорні прямі штани зі стрілками й елегантний світло-бежевий скульптурний жакет приталеного силуету, без коміра, з прихованими ґудзиками і принтом у вигляді чорних мереживних стрічок, які були нанесені наче пензлем.
Ефектним доповненням образу була об’ємна червона 3D-квітка, розшита лелітками. Взута вона була у чорні сатинові туфлі.
Стріп зібрала волосся у хвіст, нафарбувала губи ніжно-рожевим блиском і зробила французький манікюр. У вухах у неї були золоті сережки з чорним камінням, на обличчі — чорні сонцезахисні окуляри-лисички, а на пальці красувалася золота каблучка з червоним каменем.
На заході Меріл позувала разом зі свїми колегами зі стрічки — Енн Гетевей та Емілі Блант, які сяяли у гарних аутфітах.
Нагадаємо, в український прокат фільм «Диявол носить Прада 2» виходить 30 квітня.