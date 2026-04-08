З голою спиною і шлейфом: Зендая у вишуканій атласній сукні сяяла на прем'єрі 3 сезону "Ейфорії"
Ця сукня акторки поєднувала у собі мінімалізм з ноткою драматизму і це знову спрацювало — Зендея була неперевершеною.
Головна зірка серіалу «Ейфорія» — 29-річна Зендея — прийшла на презентацію третього сезону, яка відбулася у Голлівуді. Серіал довго стояв на паузі, однак фанати дочекались його продовження, а актори не розчарували образами на прем’єрі.
Акторка одягла на червону доріжку шоколадну атласну сукню з голою спиною від бренду Ashi Studio з колекції весна-літо 2026. Це була сукня з галтером і американською проймою, яка також оголювала боки Зендеї, що створювало «вау» ефект.
Також у вбрання був довгий шлейф, а спереду сукня мала прямий силеут, який ідеально підкреслював фігуру акторки.
Туфлі на підборах Зендея взула того ж відтінку, а її прикраси від Chopard здавались майже непомітними, адже мали лаконічний дизайн, який не перевантажував лук.
Що стосується інших деталей образу, то команда стилістів Зендеї зробила їй «мокре» укладання та яскравий макіяж у шоколадних відтінках.
Цей промотур акторки розпочався одразу після того як вона закінчила рекламування фільму «Любить не любить», у якому зіграла з Робертом Паттінсоном. Під час виходів на червоні доріжки усі ключові образи Зендеї були підібрані стилістом Лоу Роучем із відсиланням до давньої англомовної приказки-прикмети.